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    У МАУ повідомили, що рейси в Анталію затримали через відновлення авіасполучення Туреччини з РФ

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    Авіаційний регулятор Туреччини не зміг забезпечити обробку запитів на виконання польотів завчасно - У МАУ повідомили, що рейси в Анталію затримали через відновлення авіасполучення Туреччини з РФ
    Авіаційний регулятор Туреччини не зміг забезпечити обробку запитів на виконання польотів завчасно
    Фото з відкритих джерел

    Причиною зсуву в МАУ назвали різке сезонне збільшення кількості рейсів

    Затримка авіарейсів відбувається, як з України в Туреччину, так і з Туреччини в Україну. У компанії «Міжнародні авіалінії України» пояснили причини зсуву графіку вильотів авіарейсів.

    Причинами в МАУ назвали:

    • різке сезонне збільшення кількості рейсів,
    • відновлення авіасполучення Туреччини із РФ, що спричинило суттєве ускладнення слотрегулювання. Через це авіаційний регулятор Туреччини не зміг забезпечити обробку запитів на виконання польотів завчасно.

    У МАУ повідомили, що затримки торкнулися чартерних рейсів Київ-Анталія, Харків-Анталія та Львів-Анталія.

    «Наразі авіаперевізник надає усю необхідну допомогу пасажирам затриманих рейсів. Зокрема, усіх, хто мав відлетіти з Києва, Харкова та Львова забезпечені гарячим та холодним харчуванням. Пасажирів, які чекали на повернення до Києва на вказаних рейсах у зворотному напрямку з Туреччини, частково перевезено до готелів, забезпечено харчуванням та буде організовано трансфер під новий час вильоту», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, зранку 1 липня стало відомо про те, що сотні українських туристів не можуть вилетіти з «Борисполя» до Туреччини. Затримка рейсів відбулась з причин, на які не може вплинути аеропорт.

    В аеропорту «Бориспіль» повідомляють про зміну розкладу рейсів з України до Туреччини.

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    Теги: Туреччина літак Україна
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    У МАУ повідомили, що рейси в Анталію затримали через відновлення авіасполучення Туреччини з РФ