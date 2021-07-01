Названо найпопулярніші напрямки для відпочинку серед українців у 2021 році

Болгарія – один з найпопулярніших напрямків для відпочинку серед українців

Український офіс Google оприлюднив рейтинг найпопулярніших напрямків для відпочинку серед українців за запитами у 2021 році

У 2021 році через пандемію коронавірусу українці переважно шукають місця для літнього відпочинку всередині країни. Про це свідчать результати дослідження, які оприлюднив український офіс Google.

Водночас після декількох місяців застою через пандемію впевненість мандрівників у безпеці поїздок починає поступово відновлюватися — тенденції пошуку показують, що з поширенням вакцин інтерес до подорожей зростає.

Цього року найпопулярнішими напрямками відпочинку в Україні стали Бердянськ, Залізний Порт та Коблеве. А повністю перша десятка за результатами пошуку в Google за останні три місяці така:

Бердянськ Залізний Порт Коблеве Затока Кирилівка Одеса Арабатська Стрілка Сєдове Скадовськ Щасливцеве

Проте все більше країн відкривають свої кордони для українців, і відповідно зростає число запитів про відпочинок на закордонних курортах. Котрий рік поспіль найпопулярнішим серед українців напрямком відпочинку за кордоном залишається Туреччина. У цілому гаряча десятка зарубіжних напрямків відпочинку, на думку українських користувачів Google, виглядає так:

Туреччина Кіпр Албанія Болгарія Чорногорія Хорватія Греція Єгипет Грузія ОАЕ

Раніше Google також оприлюднив рейтинг найпопулярніших серед українців кулінарних запитів. Цікаво, що до «десятки» не потрапив легендарний український борщ. Рецепти яких страв найчастіше шукають українці, дивіться за цим посиланням.