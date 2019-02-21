Туск: любити Польщу і Україну – це як любити свою маму і закохатись у дівчину



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Дональд Туск виступив із промовою у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Дональд Туск зізнався, що він є польським патріотом і одночасно рішучим європейцем

Голова Європейської ради Дональд Туск у середу відвідав Львів, де виступив із промовою у Львівському національному університеті імені Івана Франка та отримав звання «почесного доктора».

Про це повідомляє Zaxid.net.

Туск почав свою промову із заяви, що він є польським патріотом і одночасно рішучим європейцем.

«Не бачу тут жодного конфлікту. Навпаки. Я є польським патріотом і дуже люблю Польщу, і дуже люблю Україну. Не бачу в цьому жодного парадоксу. Для мене особисто, я маю такий досвід, любити Польщу і Україну - це як любити свою маму і закохатись у дівчину», - сказав політик.

Він закликав до єднання України та Польщі, цитуючи Папу Івана Павла ІІ.

«У Польщі досі найбезпечніше закликати до поєднання з сусідами, посилаючись на Папу. Він сказав у річницю Волинської трагедії: Нове тисячоліття вимагає, аби українці і поляки не були поневолені своїми сумними спогадами минулого», - процитував Туск понтифіка.

«Нема сьогодні країни, яка більше ніж Польща цінує роль незалежної України у Європі і підтримує її проєвропейські прагнення», - додав Туск.

Також глава Європейської ради закликав українців відрізняти комедіантів і політиків.

19 лютого відбулося спеціальне засідання Верховної Ради України у зв’язку з п’ятою річницею з початку збройної агресії Росії проти України. На цьому засіданні був присутній Дональд Туск. Зокрема, під час засідання президент України Петро Порошенко підписав зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського союзу і НАТО.

Раніше Дональд Туск високо оцінив зусилля президента України Петра Порошенка у проведенні реформ в державі.

Також президент України Петро Порошенко подякував президенту Європейської ради Дональду Туску за рішення Ради Європейського союзу про запровадження «азовського пакета» санкцій.