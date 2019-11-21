Туск назвав небезпечним кримінальне переслідування Порошенка



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Дональд Туск прокоментував кримінальне переслідування Петра Порошенка

Туск наголосив, що будь-яка спроба залякування лідерів опозиції буде «предметом занепокоєння» у Європі

Президент Європейської Ради Дональд Туск вважає «дійсно небезпечним» кримінальне переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка.

Про це Туск заявив на прес-конференції у Загребі, Хорватія.

«Моє перше враження, що це щось дійсно небезпечне. Я сподіваюсь, що Україна залишатиметься країною, в якій правоохоронні та судові органи поважають верховенство права, і в якій немає місця для політично вмотивованих переслідувань», — сказав він.

Голова Євроради наголосив, що будь-яка спроба залякування лідерів опозиції буде «предметом занепокоєння» у Європі.

«Завжди, коли влада або люди у владі використовують правосуддя проти політичних опонентів, це у будь-якому вигляді, чи у середньо, чи у довгостроковій перспективі, стане трагедією не лише для жертв переслідування, а й для всієї країни»», — резюмував Туск.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань направило в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку.

«Проєкт підозри підготовлено і направлено в прокуратуру в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в березні-травні 2019 року. У документі йдеться про підозру п'ятому президенту України в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

Крім цього, слідчі ДБР направили в прокуратуру проєкт подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п'ятого президента України, який є чинним народним депутатом.

Раніше ДБР відкрило справу про «захоплення влади» за фактом призначення Порошенком двох членів ВРП попри заборону суду.

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