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    Туск пояснив, чому євродепутати відмовили Албанії та Північній Македонії

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    <span>Президент Європейської ради Дональд Туск закликав Албанію і Північну Македонію не здаватися&nbsp;</span> - Туск пояснив, чому євродепутати відмовили Албанії та Північній Македонії
    Президент Європейської ради Дональд Туск закликав Албанію і Північну Македонію не здаватися 

    Політик висловив переконання, що одного дня дві балканські країни набудуть повноправного членства в Європейському Союзі

    Європейська Рада не змогла прийняти одностайне рішення про початок переговорів про членство в ЄС з Албанією і Північною Македонією.

    Про це за підсумками зустрічі глав держав та урядів країн ЄС у Брюсселі поінформував президент Європейської ради Дональд Туск.

    «Минулої ночі лідери обговорювали розширення. Переважна більшість висловилася за те, щоб відкрити переговори про входження з Північною Македонією і Албанією. Разом з цим таке рішення має бути одноголосним. Вчора не було такої одноголосності. З цієї причини Євросоюз знову розгляне це питання до саміту у Загребі, що має відбутися у травні 2020 року», - сказав президент Європейської ради.

    Він окремо наголосив, що в тому, що сталося, немає провини Північної Македонії та Албанії. Доповідь Єврокомісії, на підставі якої лідери розглядали питання щодо початку переговорів, чітко вказує, що обидві країни зробили все, що їх просили зробити, і ухвалення угоди в Преспа про нову назву Північної Македонії було дійсно надзвичайним досягненням, підкреслив Туск.

    «Тож обидві країни мають право розпочати переговори з ЄС вже відсьогодні. Вони готові. На жаль, кілька країн-членів ще не готові до цього. Це саме та причина, чому ми не змогли досягти позитивного рішення. Я особисто вважаю, що це була помилка, але я не буду це надалі коментувати», - наголосив Туск.

    Він закликав обидві країни «не здаватися» та висловив переконання, що одного дня вони набудуть повноправного членства в Європейському Союзі.

    «Сьогодні я хочу надіслати послання нашим друзям у Північній Македонії та Албанії: будь ласка, не здавайтеся. Я повною мірою можу зрозуміти ваш розпач, тому що ви зробили свій внесок, а ми – ні. ЄС є складним політичним утворенням, і це є правдою, що інколи прийняття рішення забирає надто багато часу. Але я не маю абсолютно жодних сумнівів, що одного дня ви станете повноправними членами Європейського Союзу», - додав президент Європейської Ради.

    Як повідомлялося, раніше Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про членство в ЄС з Північною Македонією та Албанією з огляду на виконання цими країнами низки умов. Зокрема, в Албанії провели масштабну реформу системи правосуддя, що має наблизити країну до ЄС. Водночас у Скоп’є погодилися перейменувати назву країну із Македонії на Північну Македонію, щоб отримати згоду Греції на переговори щодо членства у ЄС.

    Джерело: Укрінформ

    ЄС Дональд Туск Північна Македонія Албанія
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