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    Туск пропонує відкласти Brexit на рік

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    Завтра лідери ЄС мають розглянути пропозицію прем'єр-міністр Тереза Мей про відтермінування Brexit до 30 червня

    Голова Європейської ради Дональд Туск пропонує лідерам Євросоюзу розглянути варіант продовження терміну Brexit на рік.

    Відповідна пропозиція міститься у листі-запрошенні на позачерговий саміт ЄС 10 квітня.

    Завтра лідери ЄС мають розглянути пропозицію прем'єр-міністр Тереза Мей про відтермінування Brexit до 30 червня.

    У листі Туск зазначив, що наразі мало підстав вважати, що процес ратифікації Лондоном угоди про вихід Сполученого королівства з ЄС може завершитися до кінця червня. Він вважає, що чергове короткострокове перенесення дати Brexit, може призвести до нових подібних зустрічей на вищому рівні і нових термінів.

    В той же час, як наголосив Туск, перенесення Brexit на рік, дозволяє Британії вийти з ЄС, коли вона буде готова, а також переосмислити свою стратегію з цього питання. При цьому Лондон буде брати участь у прийнятті усіх рішень ЄС на правах повноправного члена.

    Як вже відомо, парламент Британії затвердив відстрочку Brexit.

    Раніше Британія почала готуватися до виборів в Європарламент.

    Також британці почали отримувати паспорти без позначки «ЄС».

    Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей направила в ЄС запит про продовження відстрочки Brexit до 30 червня. Згідно з пропозицією Мей, якщо британські парламентарі вчасно проголосують за Brexit, Велика Британія може вийти з ЄС до виборів в Європарламент 23 травня.

    ЄС Європарламент Brexit Тереза Мей
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