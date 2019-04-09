Туск пропонує відкласти Brexit на рік



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Завтра лідери ЄС мають розглянути пропозицію прем'єр-міністр Тереза Мей про відтермінування Brexit до 30 червня

Голова Європейської ради Дональд Туск пропонує лідерам Євросоюзу розглянути варіант продовження терміну Brexit на рік.

Відповідна пропозиція міститься у листі-запрошенні на позачерговий саміт ЄС 10 квітня.

Завтра лідери ЄС мають розглянути пропозицію прем'єр-міністр Тереза Мей про відтермінування Brexit до 30 червня.

У листі Туск зазначив, що наразі мало підстав вважати, що процес ратифікації Лондоном угоди про вихід Сполученого королівства з ЄС може завершитися до кінця червня. Він вважає, що чергове короткострокове перенесення дати Brexit, може призвести до нових подібних зустрічей на вищому рівні і нових термінів.

В той же час, як наголосив Туск, перенесення Brexit на рік, дозволяє Британії вийти з ЄС, коли вона буде готова, а також переосмислити свою стратегію з цього питання. При цьому Лондон буде брати участь у прийнятті усіх рішень ЄС на правах повноправного члена.

Як вже відомо, парламент Британії затвердив відстрочку Brexit.

Раніше Британія почала готуватися до виборів в Європарламент.

Також британці почали отримувати паспорти без позначки «ЄС».

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей направила в ЄС запит про продовження відстрочки Brexit до 30 червня. Згідно з пропозицією Мей, якщо британські парламентарі вчасно проголосують за Brexit, Велика Британія може вийти з ЄС до виборів в Європарламент 23 травня.