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    У Міноборони Великобританії заявили, що РФ - головна загроза безпеці ЄС

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    <span>Міністр оборони Великої Британії&nbsp;Гевін Уільямсон&nbsp;</span> - У Міноборони Великобританії заявили, що РФ - головна загроза безпеці ЄС
    Міністр оборони Великої Британії Гевін Уільямсон 
    Фото: eurointegration.com.ua

    Міністр оборони Великобританії Гевін Уільямсон заявив, що метою Євросоюзу є повернення Росії до поведінки у правових рамках

    Російська Федерація залишається основною загрозою безпеці в Європі. Про це заявив міністр оборони Великобританії Гевін Уільямсон на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє «Укрінформ».

    Міністр підкреслив, що метою Євросоюзу є повернення Росії до поведінки у правових рамках. За словами британського міністра, вікно діалогу залишається завжди і слід запобігти ескалації.

    «П'ять років після незаконної анексії Криму Росія залишається загрозою нашій безпеці. Ми маємо справитися з російськими провокаціями, російський авантюризм повинен мати ціну», - сказав Уільямсон.

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    Глава Міноборони Британії навів багато прикладів: продовження агресії та втручання на Донбасі та в морі, захоплення українських суден та заручників. Він зазначив, що репутація Росії неухильно падає через повну зневагу з її боку до основоположних прав, у тому числі поваги суверенітету та територіальної цілісності держав; порушення умов ракетного договору.

    Він також підкреслив, що Кремль постійно бреше, намагається втягнути в нову гонку озброєнь, втручається у вибори в демократичних державах, вдається до шпигунства, дезінформації, кібератак і навіть прямого криміналу.

    За таких умов, наголосив британський міністр, НАТО повинен залишатися основою європейської безпеки, а тому європейські партнери НАТО мають нарощувати свої оборонні бюджети до не менше 2% ВНП.

    Раніше глава Міноборони Британії заявив, що Росія хоче повернути під свій контроль країни колишнього Радянського Союзу, зокрема Україна і Грузію.

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