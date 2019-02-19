Як Дональд Туск виступив українською мовою в Раді (відео)



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Дональд Туск

Під час свого виступу Туск озвучив п’ять порад українським можновладцям

Голова Європейської ради Дональд Туск виступив у Верховній Раді України з нагоди п’ятої річниці збройної агресії Росії. Він зачитав вірш української письменниці Галини Крук «Усі ми, Європо, так глибоко стурбовані». Крім того, Туск озвучив п’ять порад українським можновладцям, які, на його думку, важливі до виконання, особливо в період виборчих перегонів.

Нагадаємо, що з 18 по 20 лютого з офіційним візитом в Україні перебуває президент Європейської ради Дональд Туск.

Також Дональд Туск високо оцінив зусилля президента України Петра Порошенка у проведенні реформ в державі.

Також президент України Петро Порошенко подякував президенту Європейської ради Дональду Туску за рішення Ради Європейського союзу про запровадження «азовського пакета» санкцій.

Як відомо, 18 лютого міністри Європейського союзу визначили «азовський пакет» підтримки України.

Напередодні високий представник ЄС Федеріка Могеріні спрогнозувала нові санкції проти Росії за кілька тижнів.

Вона нагадала, що Європейський союз протягом п’яти років не лише запровадив санкції проти Росії, але також зберіг єдність у цьому питанні.

Раніше Могеріні оприлюднила декларацію, яка констатує приєднання до рішення Європейської ради щодо продовження санкцій проти РФ України та країн з числа кандидатів на входження до ЄС.

До слова, Порошенко на зустрічі з Туском заявив, що для нього важливо, щоб реформи в Україні демонстрували, що жертви серед Небесної сотні під час Революції гідності були недарма.

Джерело: Радіо Свобода