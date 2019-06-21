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    Туск заявив, що ЄС не переглядатиме угоду про Brexit

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    Туск заявив, що ЄС не переглядатиме угоду про Brexit

    ЄС чекає на співпрацю з наступним прем'єр-міністром Великої Британії

    Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Євросоюз не буде переглядати угоду про вихід Великої Британії із ЄС.

    Про це повідомляє Mirror.

    «Ми чекаємо на співпрацю з наступним прем'єр-міністром Великої Британії. Ми хочемо уникнути невпорядкованого Brexit і мати якомога ближчі відносини з Великою Британією. Ми відкриті до переговорів щодо політичної декларації про майбутні відносини, але угода про вихід не відкрита для перегляду», — заявив політик.

    За словами Туска, Велика Британія просто втрачає час й шестимісячну відстрочку Brexit, яка закінчується 31 жовтня.

    «Боюся, що Велика Британія даремно витрачає час. Я незадоволений цим, але я повинен прийняти політичну реальність», — сказав Туск.

    ЄС Brexit Велика Британія
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