Туск заявив, що ЄС не переглядатиме угоду про Brexit

Про це повідомляє Mirror.

«Ми чекаємо на співпрацю з наступним прем'єр-міністром Великої Британії. Ми хочемо уникнути невпорядкованого Brexit і мати якомога ближчі відносини з Великою Британією. Ми відкриті до переговорів щодо політичної декларації про майбутні відносини, але угода про вихід не відкрита для перегляду», — заявив політик.

За словами Туска, Велика Британія просто втрачає час й шестимісячну відстрочку Brexit, яка закінчується 31 жовтня.

«Боюся, що Велика Британія даремно витрачає час. Я незадоволений цим, але я повинен прийняти політичну реальність», — сказав Туск.