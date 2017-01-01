У 2018-му важливим питанням для України стане реінтеграція Донбасу - політологи

На порядку денному залишається питання тієї чи іншої форми реінтеграції Донбасу

У 2018 році для України стане важливим питанням реінтеграція Донбасу. Ситуація на сході країни залишатиметься нестабільною до наступних президентських виборів у Росії. Також немає жодних підстав для внутрішньої політичної кризи та дострокових виборів на території України. Про це на прес-конференції у «Главкомі» розповіли виконавчий



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Окупована територія Донбасу

На порядку денному залишається питання тієї чи іншої форми реінтеграції Донбасу

У 2018 році для України стане важливим питанням реінтеграція Донбасу. Ситуація на сході країни залишатиметься нестабільною до наступних президентських виборів у Росії. Також немає жодних підстав для внутрішньої політичної кризи та дострокових виборів на території України. Про це на прес-конференції у «Главкомі» розповіли виконавчий директор Українського незалежного центру політичних досліджень Світлана Конончук і радник Дирекції Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Полтораков.

«На порядку денному залишається питання тієї чи іншої форми реінтеграції Донбасу, за якою формулою ми будемо розвивати відносини з неконтрольованими територіями: жорстким силовим балканським, нейтральним придністровським та нагірно-карабаським чи німецьким. Наразі наша політична еліта недостатньо прислуховується до стратегічного товариства. Зараз вони між собою не можуть визначитися, за яким сценарієм усе відбуватиметься», - зазначає Полтораков.

За його словами, ситуація на сході України залишатиметься нестабільною до президентських виборів у Російській Федерації.

«Непевною є ситуація на сході України. Вона буде перебувати в режимі стабільної нестабільності до виборів президента РФ. Поки що серйозних зрушень на цьому фланзі не буде», - говорить політолог.

Також він зазначає, що вірогідність дострокових виборів президента України дуже низька.

«Навіщо ключовим політичним силам заганяти себе у кут з непередбачуваними наслідками, коли вже є порядок денний на наступні парламентські вибори. Коли відпрацьовуються технології, починаючи від майдану, закінчуючи технологіями на окремих виборчих дільницях. Також немає потенціалу продавити тему дострокових парламентських виборів через Майдан», - говорить Полтораков.

За його словами, немає жодних підстав для політичної кризи в середині України. «Також немає внутрішніх підстав для політичної кризи. Поки що відносини президента та уряду достатньо збалансовані. Вони виступають тандемом, - говорить Полтораков.

Світлана Конончук розповідає, що зовнішні виклики Україна має очікувати безпосередньо від територіально зацікавленої Росії.

«Зовнішній виклик ми маємо шукати у тому середовищі, щодо якого ми можемо поставити класичне запитання: «Кому вигідно?». Хто має територіальні претензії до України, претензії до стратегічного курсу України, хто хоче щоб Україна залишалася в зоні впливу. Ось з цього боку ми і повинні очікувати найбільших викликів. Поки Росія на політичному рівні не відмовиться від своє імперської ролі, то ця загроза буде постійно зберігатися», - підсумувала вона.

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