Експерти розповіли, як вибрати якісний та корисний плавлений сир



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Якісний «живий» плавлений сир являє собою такий же корисний і поживний продукт, як і твердий сир

На «Інтері» вийшов новий випуск «Корисної програми». У студії ток-шоу ведучий Олександр Лук'яненко, і експерти проекту розповіли про те, чим корисний плавлений сир і на що варто звертати увагу при його виборі.

Плавлений сир - улюблений з дитинства продукт. Він довго зберігається і відрізняється ніжним смаком. Але з чого готують цей продукт і чи корисний він для нашого організму?

«Плавлений сир - це твердий сир, на який вплинули солі-плавники, завдяки яким сир консервується і не дає бактеріям зіпсувати продукт, - пояснює Олександр Лук'яненко. - Виготовляється плавлений сир двома способами. Перший - це класична пастеризація: коли сир піддають термообробці при температурі від 75 до 85 градусів за Цельсієм. Такий сир ще називають «живим», адже при даній температурі в ньому залишаються корисні речовини. І другий спосіб - стерилізація: ця технологія передбачає термообробку при температурі від 110 до 140 градусів. У ньому знищуються не тільки шкідливі, але і корисні мікроорганізми».

На думку лікарів, якісний «живий» плавлений сир являє собою такий же корисний і поживний продукт, як і твердий сир. «У ньому багато кальцію, який необхідний для формування і зміцнення зубів і кісток, а фосфор покращує стан шкіри, волосся і нігтів, - каже лікар-гастроентеролог Олена Михайленко. - До складу плавленого сиру також входять жиророзчинні вітаміни: вітамін А покращує зір, вітамін D захищає організм від інфекцій, а вітамін Е зменшує ризик серцево-судинних захворювань».

Лікар зазначає: незважаючи на очевидну користь, плавлений сир є калорійним продуктом, його жирність доходить до 55%, тому не рекомендується вживати його занадто багато. Норма для дорослої здорової людини - не більше одного брикета, тобто 100 г на добу. А людям, що страждають ожирінням або мають проблеми з обміном речовин, сири показані тільки в невеликій кількості. «Треба пам'ятати, що гострі, пряні сорти плавленого сиру містять підвищену кількість солі. А вона протипоказана при гіпертонії. Обережно ставитися до кількості плавленого сиру, що з'їдається слід, якщо є порушення в роботі нирок або обміні сечової кислоти», - стверджує Олена Михайленко.

Також в «Корисній програмі» розповіли, як вибрати якісний плавлений сир. За словами експерта з якості молочної продукції Оксани Прокопенко, слід звертати увагу на склад продукту, його колір і термін придатності:

1. Буває плавлений сир, а буває сирний продукт. За виглядом і смаком вони мало відрізняються, а от в їх складі є різниця. Тому - читайте склад. Справжній плавлений сир містить сири, сир, сухе молоко, вершки або вершкове масло, плавильні солі, консерванти, іноді добавки. Сирний же продукт виготовляється з використанням рослинних жирів і немолочних білків, хоча і за технологією плавленого сиру. Сирний продукт гірше засвоюється організмом, ніж плавлений сир.

2. Якісний плавлений сир повинен бути рівномірно забарвлений. Чим жирніше сир, тим його забарвлення більш інтенсивне. Незначна кількість пустот в тілі сиру допускається, а ось бульбашки небажані.

3. Плавлений сир зберігається довше твердого, оскільки проходить термічну обробку. Однак термін зберігання «живого» сиру не може бути більше 2 місяців. Сири, які пройшли стерилізацію, зберігаються 12-18 місяців, але вони і менш корисні для здоров'я. До речі, фракції натуральних продуктів, наприклад, шматочки шинки, грибів знижують термін придатності, і, щоб його знову підвищити, в сир додають консервант.