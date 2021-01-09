В українських магазинах засилля імпортного сиру. Звідки його везуть
Постачання імпортного продукту зросли майже вдвічі за останній рік
Засилля імпортного сиру на українському ринку і зниження купівельного попиту не дозволяють вітчизняним сироварам вести нормальний бізнес. Україна у 2020 році закупила імпортні сири на $210,5 млн. Це на 93,3% більше, ніж роком раніше. ТОП-3 країн-експортерів сирів в Україну:
- Польща (на $92,4 млн);
- Німеччина ($39,7 млн);
- Франція ($20,8 млн).
В країну також ввозяться сири з Італії, Данії, Латвії, Литви, Угорщини, Бельгії та інших країн.
Такі дані оприлюднила Державна митна служба України.
Експорт сирів з України при цьому впав на 9,5% за рік, до $24,5 млн. Тобто імпорт сиру перевищив експорт у 8,6 раза.
ТОП-3 країни, які купували український сир:
- Казахстан (на $12,1 млн);
- Молдова ($7,5 млн);
- Єгипет ($986,8 тис.).
Нагадаємо, вчені з’ясували, що ферментовані продукти дозволяють захистити здоров’я серця і судин і продовжити життя. Популярна корейська закуска, зокрема, знижує високий кров’яний тиск і високий рівень холестерину.
Як повідомлялося, Україна з 1 січня 2021 року, згідно з зобов’язанням по економічній частині асоціації з Євросоюзом, скасувала мито на ввезення вин. Це передбачено зобов’язаннями України щодо обнуління імпортних мит на низку товарів протягом семирічного періоду після укладення економічної частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом.