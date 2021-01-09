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    Економіка та фінанси

    В українських магазинах засилля імпортного сиру. Звідки його везуть

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    <span>Засилля імпортного сиру не дозволяє вітчизняним сироварам вести нормальний бізнес</span> - В українських магазинах засилля імпортного сиру. Звідки його везуть
    Засилля імпортного сиру не дозволяє вітчизняним сироварам вести нормальний бізнес

    Постачання імпортного продукту зросли майже вдвічі за останній рік

    Засилля імпортного сиру на українському ринку і зниження купівельного попиту не дозволяють вітчизняним сироварам вести нормальний бізнес. Україна у 2020 році закупила імпортні сири на $210,5 млн. Це на 93,3% більше, ніж роком раніше. ТОП-3 країн-експортерів сирів в Україну:

    1. Польща (на $92,4 млн);
    2. Німеччина ($39,7 млн);
    3. Франція ($20,8 млн).

    В країну також ввозяться сири з Італії, Данії, Латвії, Литви, Угорщини, Бельгії та інших країн.

    Такі дані оприлюднила Державна митна служба України.

    Експорт сирів з України при цьому впав на 9,5% за рік, до $24,5 млн. Тобто імпорт сиру перевищив експорт у 8,6 раза.

    ТОП-3 країни, які купували український сир:

    1. Казахстан (на $12,1 млн);
    2. Молдова ($7,5 млн);
    3. Єгипет ($986,8 тис.).

    Нагадаємо, вчені з’ясували, що ферментовані продукти дозволяють захистити здоров’я серця і судин і продовжити життя. Популярна корейська закуска, зокрема, знижує високий кров’яний тиск і високий рівень холестерину.

    Як повідомлялося, Україна з 1 січня 2021 року, згідно з зобов’язанням по економічній частині асоціації з Євросоюзом, скасувала мито на ввезення вин. Це передбачено зобов’язаннями України щодо обнуління імпортних мит на низку товарів протягом семирічного періоду після укладення економічної частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

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    Теги: експорт імпорт бізнес продукти Державна митна служба
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