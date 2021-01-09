В українських магазинах засилля імпортного сиру. Звідки його везуть

Постачання імпортного продукту зросли майже вдвічі за останній рік

Засилля імпортного сиру на українському ринку і зниження купівельного попиту не дозволяють вітчизняним сироварам вести нормальний бізнес. Україна у 2020 році закупила імпортні сири на $210,5 млн. Це на 93,3% більше, ніж роком раніше. ТОП-3 країн-експортерів сирів в Україну:

Польща (на $92,4 млн); Німеччина ($39,7 млн); Франція ($20,8 млн).

В країну також ввозяться сири з Італії, Данії, Латвії, Литви, Угорщини, Бельгії та інших країн.

Такі дані оприлюднила Державна митна служба України.

Експорт сирів з України при цьому впав на 9,5% за рік, до $24,5 млн. Тобто імпорт сиру перевищив експорт у 8,6 раза.

ТОП-3 країни, які купували український сир:

Казахстан (на $12,1 млн); Молдова ($7,5 млн); Єгипет ($986,8 тис.).

Нагадаємо, вчені з’ясували, що ферментовані продукти дозволяють захистити здоров’я серця і судин і продовжити життя. Популярна корейська закуска, зокрема, знижує високий кров’яний тиск і високий рівень холестерину.

Як повідомлялося, Україна з 1 січня 2021 року, згідно з зобов’язанням по економічній частині асоціації з Євросоюзом, скасувала мито на ввезення вин. Це передбачено зобов’язаннями України щодо обнуління імпортних мит на низку товарів протягом семирічного періоду після укладення економічної частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

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