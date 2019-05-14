У Балуха набрякли ноги, що свідчить про проблеми з нирками, - омбудсмен



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Володимир Балух

Денісова повідомила, що Балуху постійно продовжують термін утримання у штрафному ізоляторі, хоча по російському законодавству він становить лише 15 діб

У штрафному ізоляторі в українського політв’язня Володимира Балуха значно погіршився стан здоров’я, зокрема набрякли ноги, що може свідчити про проблеми з нирками. Про це Людмила Денісова повідомила у Facebook.

«Раніше я вже неодноразово зверталася до російських посадовців та міжнародної спільноти, у тому числі до МКЧХ, щоб до нього допустили лікарів та надали мені медичні довідки про його стан», - нагадала Денісова.

Крім того, за її словами, Балуха, фактично, від самого етапування до виправної колонії в Торжку Тверської області РФ утримують в ШІЗО - «у жахливих умовах, на воді та хлібі». Помістили його в ізолятор з незрозумілих причин, а термін утримання постійно продовжують, хоча за російським законодавством він становить лише 15 діб.

Денісова поінформувала, що політв'язень у листі активістці Українського культурного центру в Криму повідомив про те, що до нього не допускають українських консулів через нібито його російське громадянство, яке з’явилось у нього через кримську прописку.

«Сьогодні звернулася до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з тим, щоб він доручив Посольству України в Російській Федерації направити ноту до дипломатичної установи Російської Федерації з вимогою забезпечити особисту зустріч дипломатичному працівникові України з громадянином України (Володимиром Балухом - ред.)», - написала вона.

Уповноважений наголосила, що Україна вважає кримського фермера Володимира Балуха своїм громадянином, тож «недопущення дипломатичних працівників суперечить нормам Віденської конвенції про дипломатичні зносини та іншим міжнародним договорам».

Як повідомлялося, «суд» в окупованому Криму засудив Володимира Балуха до 4 років 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ. Причиною кримінального переслідування Балуха є його проукраїнська позиція в окупованому Росією Криму. Українець з 29 березня 2019 року перебуває в колонії в місті Торжок Тверської області Росії, що порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.

4 квітня Балуха помістили в штрафний ізолятор колонії № 4 м. Торжок (РФ).

Раніше повідомлялося, що представника українського консульства в РФ не пустили до політв’язня Володимира Балуха.