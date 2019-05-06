Українського бранця Кремля Балуха утримуватимуть у штрафному ізоляторі ще до 19 травня



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Сьогодні мені продовжили ШІЗО ще на 15-ть діб, а тут нічого взагалі не можна, - Балух

Українець написав, що його тримають в одиночній камері ШІЗО, де він постійно мерзне

Бранцю Кремля, українському політв'язню Володимиру Балуху 4 травня подовжили на 15 діб тримання в штрафному ізоляторі російської колонії в Торжку Тверської області.

Про це Балух написав в листі активістці Тетяні Лазді, яке вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні мені продовжили ШІЗО ще на 15-ть діб, а тут нічого взагалі не можна» - йдеться в листі Балуха, датованому 4 травня.

Українець також написав, що його тримають в одиночній камері ШІЗО, він постійно мерзне, ночами прокидається від холоду.

Крім того, Балух повідомив, що раніше в керченської колонії у нього відібрали речі, в тому числі вишиванку.

«Але подумки я з вами і всім земним українством», - підсумував Балух в своєму листі.

Як повідомлялося, «суд» засудив Володимира Балуха до 4-х років і 11-ти місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ. Причиною кримінального переслідування Балуха є його проукраїнська позиція в окупованому Росією Криму. Українець з 29 березня 2019 року перебуває в колонії в місті Торжок Тверської області Росії, що порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.

4 квітня Балуха помістили в штрафний ізолятор колонії № 4 м Торжок (РФ).

24 квітня, «суд» в окупованому Криму відмовився зарахувати Балуху проведений в СІЗО термін «день за півтора», як того вимагає законодавство РФ.