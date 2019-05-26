У Бельгії обирають 21 члена Європарламенту



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За бельгійським та європейським законодавством, політична партія, щоб претендувати на місце в Європарламенті, має набрати не менше 5% голосів

У виборах беруть участь 12 політичних партій, кожна з яких представила партійні списки у складі 15 основних та 9 (у деяких випадках – 8) резервних кандидатів

Бельгія, відповідно до кількості населення, делегує до Європарламенту 21 депутата, яких обиратимуть сьогодні в умовах жорсткої політичної конкуренції між партіями та кандидатами. Відповідну інформацію можна отримати на сайті Федерального міністерства внутрішніх справ Бельгії.

Організаційно вибори організовані у трьох головних регіонах країни – у Фландрії (156 муніципалітетів), Валлонії (152 муніціпалітети) та у Брюссельському столичному регіоні. Нідердандськомовна спільнота обирає 12 депутатів, у франкофонна – 8, і ще один голос надійде від німецькомовної спільноти в Бельгії.

У виборах беруть участь 12 політичних партій, кожна з яких представила партійні списки у складі 15 основних та 9 (у деяких випадках – 8) резервних кандидатів. У німецькомовній спільноті за одне депутатське місце боротимуться 7 політичних партій, кожна з яких представила список у 6 кандидатів.

За бельгійським та європейським законодавством, політична партія, щоб претендувати на місце в Європарламенті, має набрати не менше 5% голосів. Але, судячи з кількості партій-учасниць та кількості представлених ними кандидатів, такий «прохідних» бар’єр буде набагато вищим.

У голосуванні на європейських виборах можуть брати участь громадяни Бельгії віком від 18 років. У Фландрії та у німецькомовному регіоні країни голосування відбудеться електронним шляхом, як зазначається на урядовому сайті, «з паперовим підтвердженням». У франкомовній Валлонії електронне голосування не передбачено – тут люди голосуватимуть на виборчих дільницях з використанням паперових бюлетенів.

Виборці можуть віддати голоси лише за одну партію. Вони також можуть обрати у списку партії бажаного кандидата, і поставити позначку напроти його імені, зазначивши, що хочуть підвищити його місце у партійному списку. За результатами виборів, таким чином, місце депутатів у «прохідній» частині партійного списку може визначатися кількістю голосів, відданих за конкретних політиків.

Скільки депутатів з виборчого списку кожної з партій, які наберуть мінімальні 5 відсотків, увійдуть до Європарламенту буде зрозуміло за результатами голосування і пропорційно залежатиме від кількості голосів виборців, які отримала кожна така партія.

Як вже повідомляв Укрінформ, 15 чинних депутатів Європарламенту від Бельгії претендуватимуть на переобрання. Серед них нинішній лідер парламентської групи ALDE Гай Верхофстадт та член неформальної групи «друзів України» у Європарламенті Марк Демесмекер.

Верхофстадт відомий активною позицією у визначенні внутрішніх та зовнішньополітичних пріоритетів Євросоюзу, зокрема, підтримкою дій Європарламенту зі стримування агресивної поведінки Російської Федерації. Демесмекер, який входить до так званої парламентської групи «друзів України», зокрема, займає активну позицію у засудженні незаконної анексії Криму Російською Федерацією та утисків з боку російської влади щодо українців та кримських татар, які проживають на окупованому півострові.

Як відомо, з 23 по 25 травня відбуваються чергові вибори до Європейського парламенту.

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