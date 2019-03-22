У Бердичеві підліток жорстоко побив дев’ятикласника, постраждалий в реанімації



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Конфлікт між двома підлітками стався на вулиці

Нападник кілька разів ударив хлопця в голову кулаком із затиснутим у ньому предметом

У Бердичеві на Житомирщині поліція розслідує обставини тяжкого травмування дев’ятикласника, в результаті чого він у тяжкому стані був госпіталізований до реанімації. У нападі на хлопця обґрунтовано підозрюється 14-річний підліток.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

Зазначається, що 20 березня до поліції з лікарні надійшло повідомлення про госпіталізацію 15-річного жителя райцентру, учня 9-го класу місцевої загальноосвітньої школи, із тяжкою черепно-мозковою травмою.

«У ході першочергового з’ясування обставин отримання хлопцем травм ми поспілкувались з його батьками. Зі слів останніх, подія сталась напередодні увечері. Після прогулянки їх син зізнався, що впав і вдарився головою. Однак ці відомості були спростовані і характером ушкоджень, й іншими зібраними поліцією свідченнями і доказами», - розповіла начальник Бердичівського ВП ГУНП Ольга Зінченко.

Відтак було встановлено, що під час конфлікту між двома підлітками на вулиці, один з них кілька разів кулаком із затиснутим у ньому предметом ударив іншого в область голови.

Поліцейські розшукали ймовірного винуватця, яким є 14-річний місцевий житель.

«Про хлопця відомо, що він схильний до агресії і навчається у школі за екстернатною формою. Батьки хлопця офіційно розлучені, а в новій родині мами юнак виявився зайвим. Тож жінка фактично самоусунулась від його виховання. З матір’ю ювенальні інспектори поліції неодноразово проводили профілактичну роботу й двічі складали відносно неї адміністративні матеріали за ст.184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП», - зазначили у поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Усі обставини та причини з’ясовуються.

У поліції заявили, що це тяжкий злочин, кримінальна відповідальність за який настає з 14-річного віку, і передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.