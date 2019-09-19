У Бердянську до п'яти років в'язниці засуджено росіянина за стрілянину і поранення охоронця у лікарні



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У результаті охоронець лікарні отримав три кульові поранення обличчя і потилиці

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області засудив 41-річного громадянина Російської Федерації до п'яти років позбавлення волі за стрілянину зі стартового пістолета і поранення охоронця місцевої лікарні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби облпрокуратури.

За даними відомства, суд визнав росіянина винним у тому, що він 26 січня в туалеті Бердянського територіального медичного об'єднання в стані алкогольного сп'яніння відкрив стрілянину з пістолета по відвідувачах і персоналу.

У результаті охоронець лікарні отримав три кульові поранення обличчя і потилиці.

Росіянина затримали і роззброїли співробітники лікарні.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що обвинувачений раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності в Росії, а в Україні перебував з 2015 року, з них останніх два роки - незаконно, тому Державна міграційна служба видавала постанову про його примусове видворення.

Також суд задовольнив позовні вимоги потерпілої сторони, пов'язані з відшкодуванням заподіяної матеріальної та моральної шкоди.

Джерело: Українські новини