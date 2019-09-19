  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Бердянську до п'яти років в'язниці засуджено росіянина за стрілянину і поранення охоронця у лікарні

    • Розсилка
    У Бердянську до п'яти років в'язниці засуджено росіянина за стрілянину і поранення охоронця у лікарні

    У результаті охоронець лікарні отримав три кульові поранення обличчя і потилиці

    Бердянський міськрайонний суд Запорізької області засудив 41-річного громадянина Російської Федерації до п'яти років позбавлення волі за стрілянину зі стартового пістолета і поранення охоронця місцевої лікарні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби облпрокуратури.

    За даними відомства, суд визнав росіянина винним у тому, що він 26 січня в туалеті Бердянського територіального медичного об'єднання в стані алкогольного сп'яніння відкрив стрілянину з пістолета по відвідувачах і персоналу.

    У результаті охоронець лікарні отримав три кульові поранення обличчя і потилиці.

    Читайте також

    Росіянина затримали і роззброїли співробітники лікарні.

    Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що обвинувачений раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності в Росії, а в Україні перебував з 2015 року, з них останніх два роки - незаконно, тому Державна міграційна служба видавала постанову про його примусове видворення.

    Також суд задовольнив позовні вимоги потерпілої сторони, пов'язані з відшкодуванням заподіяної матеріальної та моральної шкоди.

    Джерело: Українські новини

    Читайте також
    Росія суд розслідування Державна міграційна служба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ