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    Єфремову скасували домашній арешт, з нього знімуть електронний браслет

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    <p>Адвокат впевнений, що Єфремов буде виправданий судом &laquo;у зв'язку з відсутністю доказів провини&raquo;</p> - Єфремову скасували домашній арешт, з нього знімуть електронний браслет

    Адвокат впевнений, що Єфремов буде виправданий судом «у зв'язку з відсутністю доказів провини»

    «Суд вирішив скасувати домашній арешт і замінив його на особисте зобов'язання», - повідомив адвокат Єфремова

    Старобільський районний суд Луганської області 18 вересня скасував цілодобовий домашній арешт колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.

    Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на інформацію адвоката Єфремова Олександра Мельникова.

    За його словами, 18 вересня суд розглянув питання продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або заміни його.

    Мельников підкреслив, що захист вимагав взагалі скасувати запобіжний захід для підсудного.

    «Суд вирішив скасувати домашній арешт і замінив його на особисте зобов'язання...Це найм'якший запобіжний захід, м'якше не існує. Фактично, людина просто зобов'язується з'являтися до суду», - повідомив адвокат.

    За його словами, Єфремову повернуть закордонний паспорт, з нього знято обов'язок носити електронний браслет стеження.

    Адвокат повідомив, що процес проти ексголови фракції ПР перебуває на стадії вивчення матеріалів захисту. Мельников впевнений, що його клієнт буде виправданий судом у зв'язку з відсутністю доказів провини.

    Після реабілітації Єфремова захист має намір зайнятися притягненням до кримінальної відповідальності осіб, причетних до кримінального переслідування ексдепутата. Адвокат також допускає, що Єфремов подасть позов про відшкодування морального і матеріального збитку в зв’язку з утриманням його під вартою понад трьох років.

    Нагадаємо, Печерський суд Києва 22 липня звільнив ексголову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова з-під варти, змінивши йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

    Після виходу із СІЗО у Старобільську Єфремов прибув у Київ, де йому одягли електронний браслет.

    Єфремов понад два роки перебував у слідчому ізоляторі у Старобільську Луганської області через підозру у державній зраді.

    Як відомо, Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 

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