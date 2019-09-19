Єфремову скасували домашній арешт, з нього знімуть електронний браслет



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Адвокат впевнений, що Єфремов буде виправданий судом «у зв'язку з відсутністю доказів провини»

«Суд вирішив скасувати домашній арешт і замінив його на особисте зобов'язання», - повідомив адвокат Єфремова

Старобільський районний суд Луганської області 18 вересня скасував цілодобовий домашній арешт колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на інформацію адвоката Єфремова Олександра Мельникова.

За його словами, 18 вересня суд розглянув питання продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або заміни його.

Мельников підкреслив, що захист вимагав взагалі скасувати запобіжний захід для підсудного.

«Суд вирішив скасувати домашній арешт і замінив його на особисте зобов'язання...Це найм'якший запобіжний захід, м'якше не існує. Фактично, людина просто зобов'язується з'являтися до суду», - повідомив адвокат.

За його словами, Єфремову повернуть закордонний паспорт, з нього знято обов'язок носити електронний браслет стеження.

Адвокат повідомив, що процес проти ексголови фракції ПР перебуває на стадії вивчення матеріалів захисту. Мельников впевнений, що його клієнт буде виправданий судом у зв'язку з відсутністю доказів провини.

Після реабілітації Єфремова захист має намір зайнятися притягненням до кримінальної відповідальності осіб, причетних до кримінального переслідування ексдепутата. Адвокат також допускає, що Єфремов подасть позов про відшкодування морального і матеріального збитку в зв’язку з утриманням його під вартою понад трьох років.

Нагадаємо, Печерський суд Києва 22 липня звільнив ексголову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова з-під варти, змінивши йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Після виходу із СІЗО у Старобільську Єфремов прибув у Київ, де йому одягли електронний браслет.

Єфремов понад два роки перебував у слідчому ізоляторі у Старобільську Луганської області через підозру у державній зраді.

Як відомо, Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.