Сенцов дав свідчення про тортури ФСБ для Гаазького трибуналу



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Ексбранець Кремля Олег Сенцов

«Я свідчення дав - на ФСБ, на їхні дії, для Гаазького трибуналу, щоб показати їхні дії», - сказав Сенцов

Звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов заявив, що давав свідчення про тортури у полоні для Гаазького трибуналу.

Про це Сенцов розповів в інтерв'ю «Громадському».

«Коли я потрапив до «Лефортово», я дав пояснення своєму адвокату з приводу цих тортур. Потім у суді виступив… Це були співробітники ФСБ, московська група, яка приїхала спеціально за завданням... Я свідчення дав - на ФСБ, на їхні дії, для Гаазького трибуналу, щоб показати їхні дії», - сказав Сенцов.

Також він зазначив, що крім співробітників ФСБ було кілька працівників СБУ, які переметнулися до окупантів.

Сенцов також заявив, що не визнає анексований Росією Крим та окуповані території Донбасу територією РФ.

аніше Сенцов у своєму виступі на міжнародному форумі YES-2019 у Києві звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням щодо звільнення решти бранців Кремля, розповівши присутнім про пластикову банку із синьо-жовтою наліпкою, яка протягом п’яти років була з ним в російських тюрмах.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.



