Відпустка в Європі – куди можуть поїхати українці?

На що варто звернути увагу, плануючи відпустку в ЄС

З 1 липня в Євросоюзі почнуть діяти COVID-сертифікати, які мають полегшити подорожі Європою. Крім того, нещодавно країни-члени ЄС дійшли згоди щодо дозволу на в'їзд повністю вакцинованих туристів з-за кордону. Втім, ідеться лише про рекомендації, тож поки що в різних країнах Європи діють різні обмеження.

Іспанія

Іспанія 7 червня відкрила свої кордони для вакцинованих мандрівників з багатьох країн світу. Люди, які в'їжджають до Іспанії із «зон ризику» (до яких належать Україна, багато країн-членів ЄС та більшість інших країн світу) можуть уникнути карантину в таких випадках: 1) вони були повністю щеплені щонайменше за 14 днів до в'їзду затвердженою Європейським агентством з лікарських засобів або ВООЗ вакциною; 2) вони можуть довести, що перехворіли COVID-19; 3) вони мають негативний тест, зроблений не раніше, ніж за 48 годин до прибуття (це стосується й дітей віком від шести років). Перед мандрівкою всі пасажири, які прибувають до Іспанії, повинні заповнити онлайн спеціальну форму контролю стану здоров'я.

Іспанія викликала занепокоєння ЄС, дозволивши в'їзд британським туристам незалежно від їхнього статусу вакцинації, тоді як громадяни майже всіх країн ЄС повинні продемонструвати свій сертифікат вакцинації або негативний тест. Додаткову інформацію можна знайти на вебсайті офіційного іспанського туристичного порталу TravelSafe.

Греція

Греція відкрила свої кордони для туристів із приблизно 50 країн. До них належать Україна, всі країни ЄС, США, Канада, Росія та Китай. Для в'їзду туристам потрібні: сертифікат про щеплення від коронавірусу; або негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години до прибуття (це стосується й дітей віком від п'яти років); або доказ того, що вони перехворіли на COVID. У Греції визнаються вакцини таких виробників або марок: BioNtech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Sinovac, Sputnik V, Casino Biologics та Sinopharm.

Грецька влада визнає людей повністю щепленими через 14 днів після отримання останньої дози вакцини. Утім, в аеропортах і надалі робитимуть експрестести обраним випадково мандрівникам. Кожен, хто хоче відпочити в Греції, повинен принаймні за 24 години до в'їзду заповнити онлайн-форму, де має вказати місце свого перебування в країні під час відпустки.

Детальнішу інформацію можна знайти на вебсайті Visit Greece.

Кіпр

25 травня Кіпр оголосив, що відкриває свої кордони для туристів з десятків країн (країни-члени ЄС та Європейської економічної зони, Канада, Єгипет, Сербія, Великобританія та США). Інші країни Кіпр класифікує за «світлофорною» системою, туристи з «жовтих» або «червоних» країн повинні пройти тести.

Станом на 10 червня Україна належить до «червоної» категорії. Це означає, що українці повинні продемонструвати ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години до прибуття, а також зробити за власний кошт повторний тест вже на Кіпрі. Поки не буде відомий результат тесту, треба перебувати в самоізоляції.

Утім, повністю вакциновані від коронавірусу особи, незалежно від «кольору» їхньої країни, звільняються від тестування. Кіпр визнає всі вакцини, затверджені в ЄС, а також Sputnik V та Sinopharm. До речі, на відміну від багатьох інших країн, Кіпр вважає людину повністю вакцинованою відразу після останнього щеплення. Єдиним винятком є вакцина Janssen виробництва Johnson & Johnson - щеплені нею люди повинні зачекати 14 днів.

Хорватія

Туристи з України при в'їзді до Хорватії повинні пред'явити підтвердження бронювання з готелю (або іншого місця відпочинку), а також відповідати хоча б одному з трьох критеріїв: мати негативний тест, зроблений не раніше, ніж за 48 годин до прибуття; отримати останнє щеплення від коронавірусу щонайменше 14 днів тому; надати підтвердження одужання від COVID-19. Діти віком від 12 років звільняються від будь-яких вимог, якщо їхні батьки відповідають визначеним критеріям.

Додаткову інформацію можна отримати на офіційному туристичному вебсайті країни.

Франція

9 червня Франція відкрила свої кордони для повністю вакцинованих туристів з усього світу. Згідно з новими правилами, вакцинованим особам з ЄС та країн, які належать до «зеленої категорії», більше не потрібно робити тест на COVID-19 при в'їзді.

Україна, однак, як і більшість країн світу, належить до «помаранчевої категорії». Вакцинованим особам з країн цієї категорії для в'їзду до Франції більше не потрібна поважна причина, і вони не повинні йти на карантин. Проте їм треба надати негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 72 години (ПЛР-тест) чи 48 годин (тест на антиген) до прибуття.

Невакциновані особи з «помаранчевих» країн можуть відвідати Францію лише з поважною причиною. При цьому, крім надання тесту, вони повинні також піти на семиденну самоізоляцію.

Франція визнає всі вакцини, які також схвалені Європейським агентством з лікарських засобів. Люди вважаються «повністю вакцинованими» через два тижні після отримання другої дози вакцин BioNTech, Moderna чи AstraZeneca, а також через чотири тижні після отримання разової дози вакцини Johnson & Johnson.

Додаткову інформацію можна знайти на вебсайті французького міністерства закордонних справ.

Німеччина

«На жаль, той факт, що Україна не вважається більше зоною підвищеного ризику, нічого не змінює щодо нинішніх умов в'їзду до Німеччини. Для відвідин родичами своїх найближчих рідних потрібно і надалі мати вагому підставу», - йдеться в коментарі Федеральної поліції у відповідь на запит DW. Єдиним полегшенням стало тільки скасування обов'язкового онлайн-реєстрування перед в'їздом до ФРН, а також наявність негативного результату тесту на коронавірус для тих, хто прибуває потягом, автомобілем або автобусом. Для пасажирів авіакомпаній наявність негативного коронавірусного тесту залишається обов'язковою.

Вагомою підставою для в'їзду до Німеччини залишаються такі події як весілля, народження дитини, смерть і/або похорон, а також особливі виняткові випадки, за яких просто необхідна присутність найближчого родича з України, пояснили в Федеральній поліції.

Усім, хто хоче поїхати на відпочинок до країн ЄС, радимо відвідати вебсайт Європейського Союзу «Відкрийте ЄС знову», який надає регулярну оновлену інформацію про правила в'їзду та обмеження в усіх 27 державах-членах.

Джерело: Deutsche Welle