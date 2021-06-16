У Голландії побудують нові трубопроводи для транспортування водню

Порт Роттердама перетвориться на перевалочну базу для екологічно чистого палива

Адміністрація порту Роттердам і компанія Rotterdam Rijn Pijpleiding (RRP, акціонерами компанії є Shell, Ruhr Oel і bp) приступають до виконання техніко-економічного обґрунтування проекту будівництва чотирьох трубопроводів для водню і іншого альтернативного палива між портом, хімічним кластером в Лимбурге (Нідерланди) і федеральної землею Північний Рейн - Вестфалія в Німеччині, – повідомляють Elektrovesti.

Над техніко-економічним обґрунтуванням буде працювати проектна команда, до складу якої входять представники адміністрації порту Роттердам і RRP, в партнерстві з голландськими міністерствами інфраструктури та управління водними ресурсами, економіки, внутрішніх і закордонних справ.

Цього року Німеччина представила амбітний план вартістю 9 млрд євро по переходу на альтернативні види палива. Згідно з планом, значна частина імпортного вантажопотоку водню, який передбачається використовувати і в якості енергоносія, і як сировину для хімічної промисловості, може бути направлена через порт Роттердама.

Крім водню, предметом техніко-економічного обґрунтування будуть комерційні аспекти транспортування інших альтернативних енергоносіїв (зокрема, зрідженого нафтового газу і пропану) в напрямку різних промислових кластерів і компаній в Нідерландах і Німеччині.

Значна частина нової інфраструктури буде йти паралельно діючим трубопроводах RRP, побудованим в 1960-х роках для прокачування нафти і нафтопродуктів.