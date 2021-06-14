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    Меркель: на саміті НАТО обговорять ситуацію в Україні, де є «великі виклики»

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    Ангела Меркель запевнила, що лідери НАТО обговорять ситуацію в Україні - Меркель: на саміті НАТО обговорять ситуацію в Україні, де є «великі виклики»
    Ангела Меркель запевнила, що лідери НАТО обговорять ситуацію в Україні
    Фото: АР

    На саміті узгоджуватимуть концепцію «НАТО-2030», яка дає відповідь на виклики, з якими стикається Альянс

    Лідери НАТО обговорять ситуацію в Україні, співробітництво Альянсу з Києвом, а також загрози з боку Росії. Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель перед початком саміту НАТО в Брюсселі.

    «Ми будемо говорити про ситуацію в Україні, де, зрозуміло, бачимо великі виклики. Також про співробітництво НАТО з такими державами, як Грузія, Україна», – сказала очільниця німецького уряду.

    За її словами, на порядку денному саміту стоять теми, які турбують усіх членів блоку, зокрема щодо Росії, а також Тихоокеанський регіон, посилення Китаю, виведення міжнародного військового контингенту з Афганістану та подальша доля цієї країни.

    Меркель наголосила, що дедалі більшого значення набувають гібридні виклики, кібератаки та особливо – кампанії з дезінформації (особливо з боку Росії), яких зазнали багато партнерів по Альянсу, зокрема Німеччина.

    Політик зазначила, що лідери НАТО також обговорять загрози, які вони спостерігають у Білорусі останнім часом.

    Буде обговорено концепцію «НАТО-2030», яка дає відповідь на виклики, з якими стикається Альянс, зазначила глава уряду Німеччини. За її словами, ФРН повністю підтримує цю стратегію, яка визначає чітку реакцію НАТО на загрози.

    Зазначимо, сьогодні президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поговорили по телефону перед самітом НАТО.

    Зазначимо, учасники саміту G7 у спільній заяві за його результатами наголосили на підтримці незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

    Лідери Великої сімки закликали Росію послабити напруженість та діяти відповідно до своїх міжнародних зобов'язань і відвести війська та озброєння від східного кордону України, а також зменшити їхню концентрацію на окупованому Кримському півострові.

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

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    Джерело: Укрінформ

    Теги: Німеччина НАТО Ангела Меркель політика Грузія Україна
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    Меркель: на саміті НАТО обговорять ситуацію в Україні, де є «великі виклики»