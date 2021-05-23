У Берліні на акції «ковід-дисидентів» затримали кілька сотень людей

Суд заборонив проведення на вихідних акцій під назвою «За мир, свободу і основні права громадян». Попри це, люди вийшли на вулиці

Затримання проводилися, перш за все, через порушення заборони на збори, правил гігієни і соціальної дистанції, сутички з поліцейськими

Поліція Берліна затримала близько 300 осіб під час суботніх акцій «ковід-дисидентів», точна кількість поки уточнюється. Про це повідомили в неділю журналістам в правоохоронних органах Берліна, пише Berliner Zeitung.

«Але воно (число затримань) ще сильно зросте», – констатував представник поліції міста Тіло Кабліц. Затримання проводилися, перш за все, через порушення заборони на збори, правил гігієни і соціальної дистанції, сутички з поліцейськими. Кілька правоохоронців постраждали.

У суботу безпеку в Берліні забезпечували близько 3,1 тис. поліцейських, в неділю залучено близько 2,9 тис. осіб. Раніше в неділю були зупинені автобуси з людьми, які прямували на акції противників коронавірусних обмежень.

У суботу, незважаючи на ряд спроб «ковід-дисидентів», поліція Берліна не допустила проведення великих акцій. Співробітники правоохоронних органів оточили район навколо Відомства федерального канцлера, Бундестагу і Бранденбурзьких воріт і нікого туди не пускали.

Великі демонстрації під назвою «За мир, свободу і основні права громадян» повинні були пройти в Берліні в суботу та неділю. Передбачалося, що в кожній з них візьмуть участь близько 16 тис. осіб, проте столичний суд заборонив їхнє проведення. Рішення судової інстанції грунтувалося на негативному досвіді минулих демонстрацій супротивників коронавірусних обмежень, в ході яких свідомо не дотримувалися діючі в країні санітарно-гігієнічні вимоги, включаючи соціальне дистанціювання і обов’язкове носіння захисних масок.

Раніше понад сто учасників «антиковідного» фестивалю затримано у столиці Бельгії.