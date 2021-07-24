У Білорусі примусово ліквідуються десятки громадських організацій

Лукашенко припинив діяльність обʼєднань, що займаються журналістикою та правозахисною діяльністю

Протягом останніх кількох днів Міністерство юстиції Білорусі відкликало реєстрацію низки неурядових організацій – уже відомо більш ніж про п’ять десятків обʼєднань, що опинилися в процесі примусової ліквідації чи щодо яких судові слухання про ліквідацію мають відбутися ближчим часом. Як повідомляє «Радіо Свобода», це є частиною масованого наступу президента Олександра Лукашенка на опозиційно налаштованих громадян країни.

У першу чергу, йдеться про організації, які підтримують громадянське суспільство, європейське спрямування Білорусі, надають правову інформацію і юридичну допомогу, займаються правозахисною, екологічною й природоохоронною діяльністю, виступають за свободу слова чи є об’єднаннями журналістів і письменників (такими, як Білоруська асоціація журналістів чи Білоруський ПЕН-центр), займаються культурною освітою й розвитком, захищають права інвалідів, працюють задля захисту й розвитку білоруської мови, чи й навіть об’єднують любителів тварин. Але всі вони незалежні від нинішньої влади.

У четвер, 22 липня, Олександр Лукашенко на зустрічі з керівництвом Ради міністрів Білорусі торкнувся питання громадянського суспільства. За його словами, в «невеликій країні» Білорусі понастворювали під дві тисячі недержавних і некомерційних організацій – «бандитів і іноземних агентів».

Нині, за словами Лукашенка, у владі «озирнулися: та це ж шкода для держави!» Тому, сказав він, «іде зачистка», бо, мовляв, у тих організаціях «уже працюють тисячі людей, наші люди, і в основному з вивернутими, промитими за чужі гроші мізками».

Із часу, коли в серпні минулого року Лукашенко і його влада виступили з сумнівним твердженням про його перемогу на шостий термін поспіль на президентських виборах, які в Білорусі і в світі широко вважають грубо сфальсифікованими і оголошених результатів яких не визнають, у країні розгорнувся було широкий масовий рух протесту – і грубе його придушення силовими структурами влади. За цей час десятки тисяч людей потрапляли під арешт, лідерів опозиції ув’язнювали або силою змушували емігрувати. Останнім часом репресії посилилися з новою силою, хоча акцій протесту вже фактично не відбувається.

Нагадаємо, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко підписав декрет, згідно з яким частина президентських функцій з приватизації державної власності передається уряду і місцевим органам влади.