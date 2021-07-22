Лукашенко відмовився від деяких повноважень

Про причини рішення білоруського диктатора не повідомляється

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко відмовився від частини президентських повноважень. Зокрема, на користь уряду і місцевих органів влади. Про це повідомляє провладний портал «Белта».

Лукашенко підписав декрет, згідно з яким частина президентських функцій з приватизації державної власності передається уряду і місцевим органам влади.

Згідно з опублікованою інформацією, тепер функції за погодженням емісії додаткових випусків акцій, створених в процесі приватизації відкритих акціонерних товариств, які переробляють сільськогосподарську продукцію, акції яких знаходяться в держвласності, передані уряду.

Якщо акції цих ВАТ знаходяться у власності адміністративно-територіальних одиниць – облвиконкомам і Мінському міськвиконкому.

Напередодні Лукашенко заявив, що ЄС підштовхує країни до Третьої світової війни. А в провокаціях в самій країні звинуватив США, Україну, Польщу, Латвію та Литву.

Нагадаємо, 21 липня міністерство оборони Білорусі повідомило про прибуття перших ешелонів з російськими військовослужбовцями та технікою для підготовки до військових навчань «Захід-2021».

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