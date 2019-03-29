У болгарському Пловдиві горіла психіатрична лікарня, є загиблі



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Поліцейські проводять розслідування інциденту

У Болгарії в результаті пожежі в психіатричній лікарні в місті Пловдив загинули троє людей. Про це в п'ятницю, 29 березня, повідомляє Радіо Свобода.

Зокрема, керівництво лікарні повідомило громадському радіо, що в ніч на 28 березня загинули троє пацієнтів чоловічого відділення, де сталася пожежа.

Згідно з повідомленням, всього 60 пацієнтів були евакуйовані.

За даними прокуратури, пожежа почалася в лікарняній палаті, проте сталося це випадково або навмисно - правоохоронці ще з'ясовують.

Як уточнюється, загиблими виявилися чоловіки у віці за 50 років, які під час пожежі були госпіталізовані через агресивну поведінку.

Нагадаємо також, що в лютому у Києві двічі «мінували» психлікарню.

Напередодні у столиці Бангладеш Дацці під час пожежі в офісному центрі кількість загиблих зросла до 16 людей, 70 осіб отримали травми.

Окрім того нагадаємо, що увечері 27 березня на відкритій автостоянці у Кропивницькому виникла пожежа в автоцистернах для зрідженого газу з подальшими вибухами.

Під час пожежі на автостоянці в Кропивницькому згоріли вщент 18 автомобілів. Ще 10 транспортних засобів пошкоджені.

Внаслідок вибуху постраждало четверо людей, з них двоє співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.