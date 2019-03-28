Пожежа у Бангладеш: кількість загиблих зросла до 16 людей



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Рятувальники кажуть, що полум'я взято під контроль

У столиці Бангладеш горить 19-поверхова офісна будівля, розташована в престижному торговому районі

У столиці Бангладеш Дацці під час пожежі в офісному центрі кількість загиблих зросла до 16 людей, 70 осіб отримали травми. Про це повідомило Тһе Daily star.

Зазначається, що серед загиблих є громадянин Шрі-Ланки.

Нагадаємо, у столиці Бангладеш горить 19-поверхова офісна будівля, розташована в престижному торговому районі. Є побоювання, що десятки людей опинилися в пастці всередині будівлі. За словами очевидців, вони чули, як люди з вікон просили про допомогу. Місцеві ЗМІ повідомляють, що люди вистрибують з палаючої будівлі. Крім того, повідомляється, що шість загиблих були упізнані.

Рятувальники на місці події спільно з військово-морськими та військово-повітряними силами, кажуть, що полум'я взято під контроль.

За словами чергового офіцера Мохаммада Рассела з центрального пункту управління пожежної служби Дакки, «дев'ятнадцять пожежних підрозділів працюють на місці події. Військово-морський флот і повітряні сили Бангладеш також приєдналися до боротьби з вогнем».

Додамо, що вертольоти ВПС знімали людей з даху. Вони також скидають на палаючу будівлю воду.