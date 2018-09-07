У Британії порахували, що вихід із ЄС без угоди значно скоротить бюджет країни



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Міністр фінансів Великої Британії Філіп Хаммонд

Сценарій відсутності угоди означатиме додаткові витрати міністерств

Уряд Великої Британії буде змушений розставляли пріоритети, якщо переговори із Брюсселем щодо виходу із ЄС не увінчаються угодою. Про це міністр фінансів Філіп Хаммонд заявив після того, як стало відомо про план Кабінету міністрів Великої Британії під назвою Operation Yellowhammer щодо дій на випадок відсутності угоди із ЄС на березень 2019 року. Про це повідомляє видання The Guardian.

Даний план був сформований після дводенного планування кроків уряду на випадок виходу із ЄС без всеосяжного угоди щодо параметрів відносин. Так міністерствам може додатково знадобитися до 1,5 млрд фунтів стерлінгів за сценарію відсутності угоди.

Очікується, що Філіп Хаммонд має найближчим часом представити проект бюджету на 2019 рік. Головним його завданням буде забезпечити додаткові 20 млрд фунтів стерлінгів, які Тереза Мей пообіцяла виділити Національній системі охорони здоров’я Великої Британії до 2023 року.

Будь-які пропозиції міністра фінансів повинні бути прийнятні для депутатів-консерваторів, які скептично дивляться на підвищення податків.