У Брюсселі літак здійснив аварійну посадку лише на одному двигуні

На борту судна перебувало 150 людей

Лайнер А-319 успішно здійснив аварійну посадку в аеропорту Брюсселя лише на одному робочому двигуні.

Про це повідомляє видання Le Soir.

За даними видання, при вильоті з повітряної гавані в один з двигунів літака затягнуло птаха, що призвело до його відмови.

Щоб не створювати паніки на борту судна командир повідомив пасажирам, що через технічні проблеми він змушений розвернути літак на посадку.

За попередньою інформацією літак належить авіакомпанії Brussels Airlines. Лайнер здійснював рейс до іспанського міста Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія. На борту судна перебувало 150 людей. В ході аварійної посадки ніхто не постраждав.