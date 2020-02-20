У Маріуполі застрелився оперативний черговий Фіскальної служби



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Прокуратура з’ясовує обставини вчинення самогубства

Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування за фактом вчинення самогубства

У Маріуполі стаціонарний оперативний черговий на своєму робочому місці вчинив самогубство. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

«Встановлено, що 20 лютого 2020 року стаціонарний оперативний черговий ГУ ДФС у Донецькій області, перебуваючи на своєму робочому місці у кімнаті для зброї Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області, здійснив самогубство із табельної зброї», йдеться у повідомленні прокуратури.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 з поміткою «самогубство» КК України.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування.

Проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії.

Встановлюються усі обставини та свідки події.