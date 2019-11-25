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    Новини

    У центрі Москви двірники влаштували побоїще лопатами

    • Розсилка
    У центрі Москви двірники влаштували побоїще лопатами

    Поліція, що прибула на місце бійки затримала понад 10 осіб

    У центрі російської столиці затримали понад десять двірників, які влаштували бійку з лопатами і ломами.

    Інцидент стався 24 листопада.

    На кадрах, що з'явилися видно, як група людей спочатку намагається наздогнати іншу, а потім сторони сходяться врукопашну.

    Поліція, що прибула на місце бійки затримала понад 10 осіб. Що стало причиною інциденту, невідомо.

    За деякою інформацією, частина людей, що брала участь в бійці людей, використовувала в якості зброї лопати і ломи.

    При цьому в ГУ МВС Росії по Москві розповіли, що ніхто серйозних травм не отримав.

    Росія МВС бійка поліція
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