У центрі Москви двірники влаштували побоїще лопатами



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Поліція, що прибула на місце бійки затримала понад 10 осіб

У центрі російської столиці затримали понад десять двірників, які влаштували бійку з лопатами і ломами.

Інцидент стався 24 листопада.

На кадрах, що з'явилися видно, як група людей спочатку намагається наздогнати іншу, а потім сторони сходяться врукопашну.

Поліція, що прибула на місце бійки затримала понад 10 осіб. Що стало причиною інциденту, невідомо.

За деякою інформацією, частина людей, що брала участь в бійці людей, використовувала в якості зброї лопати і ломи.

При цьому в ГУ МВС Росії по Москві розповіли, що ніхто серйозних травм не отримав.