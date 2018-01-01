У Росії слідчому оголосили догану за відмову пропустити у ліфт генералів

«Співробітники поліції під час вступу до органів внутрішніх справ беруть на себе ряд зобов'язань і обмежень, пов'язаних з несенням служби»

Слідчий управління МВС по Московській області отримав догану за порушення дисциплінарного статуту. Про це повідомили в прес-службі відомства. Він не пропустив в ліфт двох генералів. У повідомленні наголошується, капітан юстиції Савченко дозволив собі неповажну поведінку по відношенню до колег по службі і керівництву МВС. «Співробітники



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Співробітники поліції під час вступу до органів внутрішніх справ беруть на себе ряд зобов'язань і обмежень, пов'язаних з несенням служби»

Слідчий управління МВС по Московській області отримав догану за порушення дисциплінарного статуту. Про це повідомили в прес-службі відомства. Він не пропустив в ліфт двох генералів.

У повідомленні наголошується, капітан юстиції Савченко дозволив собі неповажну поведінку по відношенню до колег по службі і керівництву МВС.

«Співробітники поліції під час вступу до органів внутрішніх справ беруть на себе ряд зобов'язань і обмежень, пов'язаних з несенням служби, в тому числі щодо дотримання дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ Росії», - зазначила начальник прес-служби управління МВС Росії по Московській області Тетяна Петрова.

У повідомленні не говориться, в чому полягало порушення. Джерело «Інтерфаксу» розповіло, що Савченко не пропустив генерала першим пройти в службовий ліфт.

Крім того, НТВ на своєму сайті опублікувало копію наказу про догану Савченку. У ньому наголошується, що він не пропустив в ліфт начальника ГУ МВС по Московській області генерал-лейтенанта Віктора Паукова і його заступника генерал-майора Віктора Іщенка.

Джерело: Дождь