У Чехії хочуть скасувати посаду генпрокурора: народ вийшов на протести



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Протести в Празі 21 травня

Люди протестували проти реформи прокуратури та скасування посади генпрокурора

У центрі Праги у вівторок, 21 травня, десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту з вимогою відставки міністра юстиції Марії Бенешової. Про це повідомляє Радіо свобода.

Як повідомляється, причиною протесту став намір Бенешової провести реформу прокуратури і скасувати посаду генерального прокурора. Бенешову пов'язують з чинним прем'єром Чехії Андрієм Бабішем і корупційним скандалом, в якому замішаний прем'єр.

Зазначається, що саме генпрокурор може прийняти рішення про передачу до суду кримінальної справи проти Бабіша.

Крім того, учасники протесту закликають Бабіша взяти участь в теледебатах, щоб виступити з офіційною позицією. Протестувальники обіцяють вийти на нові акції протесту, якщо їхні вимоги не будуть виконані.