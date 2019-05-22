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    У Чехії хочуть скасувати посаду генпрокурора: народ вийшов на протести

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    <span>Протести в Празі 21 травня</span> - У Чехії хочуть скасувати посаду генпрокурора: народ вийшов на протести
    Протести в Празі 21 травня

    Люди протестували проти реформи прокуратури та скасування посади генпрокурора

    У центрі Праги у вівторок, 21 травня, десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту з вимогою відставки міністра юстиції Марії Бенешової. Про це повідомляє Радіо свобода.

    Як повідомляється, причиною протесту став намір Бенешової провести реформу прокуратури і скасувати посаду генерального прокурора. Бенешову пов'язують з чинним прем'єром Чехії Андрієм Бабішем і корупційним скандалом, в якому замішаний прем'єр.

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    У Чехії хочуть скасувати посаду генпрокурора: народ вийшов на протести
    У Чехії хочуть скасувати посаду генпрокурора: народ вийшов на протести
    У Чехії хочуть скасувати посаду генпрокурора: народ вийшов на протести

    Зазначається, що саме генпрокурор може прийняти рішення про передачу до суду кримінальної справи проти Бабіша.

    Крім того, учасники протесту закликають Бабіша взяти участь в теледебатах, щоб виступити з офіційною позицією. Протестувальники обіцяють вийти на нові акції протесту, якщо їхні вимоги не будуть виконані.

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    прокуратура Генпрокурор реформа Чехія протест
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