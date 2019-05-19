У Чехії висунули звинувачення автору схвальних коментарів про теракт у Новій Зеландії



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Жертвами теракту у Новій Зеландії стала 51 людина Фото: Euronews

Поліція перевіряє обставини оприлюднення ще чотирьох коментарів, що мали відношення до березневих нападів у Новій Зеландії

Поліція Чехії висунула звинувачення першій людині в країні, яка в соціальних мережах схвалювала березневі теракти в Новій Зеландії.

Про це повідомляє «Чеське Радіо» з посиланням на інформацію прокурора Верховної державної прокуратури в Празі Мартіна Біли.

«Автор коментарів у соціальній мережі підозрюється слідчими в підтримці й пропаганді тероризму, за що йому загрожує від 5 до 15 років ув'язнення і, можливо, також конфіскація майна», - йдеться в повідомленні.

Прокурор додав, що поліція перевіряє обставини оприлюднення ще чотирьох коментарів, що мали відношення до березневих нападів у Новій Зеландії.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.

Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри.

В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.

Згодом громадянин Туреччини помер у лікарні після отриманих поранень під час обстрілу. Чоловік став 51 жертвою терактів.

Джерело: Укрінформ