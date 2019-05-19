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    У Чехії висунули звинувачення автору схвальних коментарів про теракт у Новій Зеландії

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    Жертвами теракту у Новій Зеландії стала 51 людина

    Фото: Euronews

    Поліція перевіряє обставини оприлюднення ще чотирьох коментарів, що мали відношення до березневих нападів у Новій Зеландії

    Поліція Чехії висунула звинувачення першій людині в країні, яка в соціальних мережах схвалювала березневі теракти в Новій Зеландії.

    Про це повідомляє «Чеське Радіо» з посиланням на інформацію прокурора Верховної державної прокуратури в Празі Мартіна Біли.

    «Автор коментарів у соціальній мережі підозрюється слідчими в підтримці й пропаганді тероризму, за що йому загрожує від 5 до 15 років ув'язнення і, можливо, також конфіскація майна», - йдеться в повідомленні.

    Прокурор додав, що поліція перевіряє обставини оприлюднення ще чотирьох коментарів, що мали відношення до березневих нападів у Новій Зеландії.

    Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.

    Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри. 

    В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення. 

    Згодом громадянин Туреччини помер у лікарні після отриманих поранень під час обстрілу. Чоловік став 51 жертвою терактів.

    Джерело: Укрінформ

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