Чеський депутат-комуніст під гімн Чехії відвідав окупований Донецьк



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Ондрачек не пояснив, чому під час його приїзду до окупованого Донецька звучав гімн Чехії

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш засудив візит депутата Ондрачекa до керівництва так званої «ДНР»

Поїздка депутата від Компартії Чехії Зденека Ондрачека до окупованого Донецька суперечить зовнішньополітичному курсу країни. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

За словами Бабіша, поїздку Ондрачекa потрібно обговорити в Палаті депутатів, адже він є членом нижньої палати парламенту Чехії, пише видання Novinky.cz.

«Я не знаю, що це була за акція, або хто його запросив. Я розумію, що Філіп (Войтех Філіп, голова комуністів - Ред.) не сприймає це як проблему. Нехай це вирішується в парламенті. Ондрачек є депутатом, і це його рішення. Це, звичайно, не відповідає зовнішній політиці нашого уряду», - сказав Бабіш.

Комітет закордонних справ Палати депутатів також розгляне питання у четвер.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек засудив візит Ондрачека, заявивши, що той ганьбить Чехію. Сам комуніст заявив, що це була приватна поїздка, тож немає необхідності коментувати її. Він не відповів на питання, чому під час його приїзду звучав гімн Чехії.

“Přijíždí delegace České republiky.” Z auta s českou vlajkou vystupuje poslanec PČR Zdeněk Ondráček. Po přivítání “úřadujícím prezidentem” “Doněcké lidové republiky” Denisem Pušilinem zazní hymna ČR (od @_Roman_Maca) pic.twitter.com/HU6zRzQWPj — Michal Kubal (@MichalKubal) 15 мая 2019 г.

Як відомо, Зденек Ондрачек був єдиним депутатом чеського парламенту, який прийшов на відкриття так званого «представництва ДНР» в Чехії.

У 2015 році Ондрачека не впустили до України в аеропорту «Бориспіль».

Партія, до якої належить Ондрачек, максимально перешкоджала голосуванню в чеському парламенті щодо угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Джерело: Європейська правда