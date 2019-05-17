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    У Чехії засудили військового, який воював на Донбасі на боці бойовиків

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    <p>Вже сама участь у незаконних формуваннях зі зброєю в руках була кваліфікована судом як підготовка до терористичного акту, підкреслив посол України в Чехії Євген Перебийніс</p> - У Чехії засудили військового, який воював на Донбасі на боці бойовиків

    Вже сама участь у незаконних формуваннях зі зброєю в руках була кваліфікована судом як підготовка до терористичного акту, підкреслив посол України в Чехії Євген Перебийніс

    Фото: Tomáš Vlach, MAFRA

    Суд засудив військовослужбовця Еріка Ешту на три роки умовно з відстрочкою на чотири роки та позбавив його військового звання

    У Чехії військовослужбовця збройних сил засудили за участь у бойових діях на боці російських окупантів на тимчасово окупованій території України.

    Про це 17 травня повідомив у Facebook посол України в Чехії Євген Перебийніс.

    «Надзвичайно важливе рішення суду в чеському місті Пардубіце. Чеський військовослужбовець Ерік Ешту сьогодні був визнаний винним у здійсненні спроби терористичного акту за участь у незаконних збройний формуваннях на стороні російських окупантів на тимчасово окупованій території України. Суд засудив його на три роки умовно з відстрочкою на чотири роки та позбавив його військового звання», - зазначив посол.

    «Незважаючи на те, що вирок умовний (участь у конкретному терористичному акті з його боку не було доведено), це - важливий прецедент, і пересторога всім тим, хто може ще планує стати на бік злочинців і терористів на Донбасі, оскільки вже сама участь у незаконних формуваннях зі зброєю в руках була кваліфікована судом як підготовка до терористичного акту», - підкреслив Перебийніс.

    Він зауважив, що за інформацією чеських ЗМІ, правоохоронці Чехії розслідують ще понад 10 подібних справ.

    Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що поїздка депутата від Компартії Чехії Зденека Ондрачека до окупованого Донецька суперечить зовнішньополітичному курсу країни.

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