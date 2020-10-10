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    У Чехії кількість зараженних коронавірусом подвоїлась за останні чотири дні

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    Всього з початку епідемії в країні виявили 109 374 випадки зараження - У Чехії кількість зараженних коронавірусом подвоїлась за останні чотири дні
    Всього з початку епідемії в країні виявили 109 374 випадки зараження

    Протягом минулої доби, 9 жовтня, коронавірус виявили ще у 8618 осіб

    У Чехії протягом минулої доби, 9 жовтня, коронавірус виявили ще у 8618 осіб, це на понад 3 тисячі випадків більше, ніж у попередній день. Про це повідомляє  Ceske Noviny.

    Зазначається, що це вже четвертий антирекорд за останній тиждень.

    Всього з початку епідемії в країні виявили 109 374 випадки зараження.

    У лікарнях Чехії перебувають 1893 пацієнти з коронавірусом, з яких 412 – у важкому стані.

    За останню добу від коронавірусної хвороби померли 25 людей.

    Лише за останній тиждень було зафіксовано понад 200 смертей, а загальна кількість жертв коронавірусу у Чехії складає 905 осіб.

    До відома, у Чехії зараз діє надзвичайний стан.

    Передбачені обмеження або повна заборона на участь в культурних, спортивних і громадських заходах. Частина обмежень набуде чинності в понеділок. Якщо ситуація не покращиться і люди не будуть дотримуватися обмежень, прем’єр Чехії Андрей Бабіш не виключає запровадження карантину, аналогічного весняному.

    Як повідомлялося, Чехія за числом захворювань на Covid-19 випереджає всі інші країни ЄС. 6 жовтня тут було підтверджено захворювання на Covid-19 за добу у 4 457 громадян.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 9 жовтня, виявлено 5728 хворих на коронавірус. Одужали за минулу добу – 1920 людей, померли 108 осіб, (у попередній день 89). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 256266 людей, одужали 112570 осіб, летальних випадків – 4887.

    ЄС Чехія надзвичайний стан хвороби коронавірус
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