Трамп готовий стати донором плазми крові для хворих на коронавірус



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Трампа хотів покинути госпіталь в перший день

Під час лікування у військовому медичному центрі ім. Уолтера Ріда Трампа турбувала втома, а також відсутність звичного рівня енергії

Американський президент Дональд Трамп заявив, що може стати донором плазми крові для інших пацієнтів після того, як пережив коронавірус.

Як передає Укрінформ з посилання на Fox News.

«Поки ніхто не питав, але я готовий стати донором плазми крові для хворих на Covid-19. Якщо лікарі захочуть, щоб я це зробив, я це зроблю», – сказав Трамп, відповідаючи на запитання ведучого-журналіста Fox News про донорство.

Також Трамп додав, що під час лікування у військовому медичному центрі ім. Уолтера Ріда його турбувала втома, а також відсутність звичного рівня енергії. Президент додав, що знаходився на лікуванні три з половиною дні. За словами Трампа, він хотів покинути госпіталь в перший день, проте, лікарі хотіли залишити його на лікуванні для більш тривалого спостереження.

За словами американського президента, днями він здав черговий тест на коронавірус, проте його результати поки не відомі.

8 жовтня, Комісія з президентських дебатів оголосила, що Байден та інфікований Трамп будуть спілкуватися вперше в історії країни віртуально.

Нагадаємо, 7 жовтня Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє на коронавірус.

Також повідомлялося, що Байден максимально збільшив відрив від Трампа.

До слова, хворий на Covid-19 Трамп має намір повернутися до передвиборчих перегонів наступного тижня.

2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.

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