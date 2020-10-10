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    У світі

    Трамп готовий стати донором плазми крові для хворих на коронавірус

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    Трампа хотів покинути госпіталь в перший день - Трамп готовий стати донором плазми крові для хворих на коронавірус
    Трампа хотів покинути госпіталь в перший день

    Під час лікування у військовому медичному центрі ім. Уолтера Ріда Трампа турбувала втома, а також відсутність звичного рівня енергії

    Американський президент Дональд Трамп заявив, що може стати донором плазми крові для інших пацієнтів після того, як пережив коронавірус.

    Як передає Укрінформ з посилання на Fox News.

    «Поки ніхто не питав, але я готовий стати донором плазми крові для хворих на Covid-19. Якщо лікарі захочуть, щоб я це зробив, я це зроблю», – сказав Трамп, відповідаючи на запитання ведучого-журналіста Fox News про донорство.

    Також Трамп додав, що під час лікування у військовому медичному центрі ім. Уолтера Ріда його турбувала втома, а також відсутність звичного рівня енергії. Президент додав, що знаходився на лікуванні три з половиною дні. За словами Трампа, він хотів покинути госпіталь в перший день, проте, лікарі хотіли залишити його на лікуванні для більш тривалого спостереження.

    За словами американського президента, днями він здав черговий тест на коронавірус, проте його результати поки не відомі.

    8 жовтня, Комісія з президентських дебатів оголосила, що Байден та інфікований Трамп будуть спілкуватися вперше в історії країни віртуально.

    Нагадаємо, 7 жовтня Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє на коронавірус.

    Також повідомлялося, що Байден максимально збільшив відрив від Трампа.

    До слова, хворий на Covid-19 Трамп має намір повернутися до передвиборчих перегонів наступного тижня. 

    2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.

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