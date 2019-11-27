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    У Чехії відкрили справу проти колишнього генсека ЦК Компартії

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    <p>Якеш &ndash; останній генеральний секретар ЦК КПЧ в період одноосібного правління цієї партії</p> - У Чехії відкрили справу проти колишнього генсека ЦК Компартії

    Якеш – останній генеральний секретар ЦК КПЧ в період одноосібного правління цієї партії

    Справу розслідує Відділ документації і розслідувань злочинів комунізму

    У Чехії порушили кримінальну справу проти колишнього Генерального секретаря ЦК Комуністичної партії Чехословаччини Мілоша Якеша і глави уряду соціалістичної Чехословаччини Любомира Штроугала.

    Колишніх провідних функціонерів комуністичного режиму звинувачують в причетності до загибелі щонайменше 9 осіб, які були вбиті при спробі перетнути кордон Чехословаччини.

    У справі також фігурує колишній міністр внутрішніх справ Вратіслав Вайнар.

    Справу розслідує Відділ документації і розслідувань злочинів комунізму – це особливий підрозділ чеської поліції. Обвинувачення ґрунтується на тому, що у 1976 році Чехословаччина приєдналася до міжнародного пакту про громадянські і політичні права, згідно з яким громадяни повинні були мати право вільно залишати свою країну. У ЧССР, однак, діяв дозвільний порядок виїзду, за кордон пускали далеко не всіх. Прикордонникам було наказано відкривати вогонь по порушниках або цькувати на них собак.

    Якеш – останній генеральний секретар ЦК КПЧ в період одноосібного правління цієї партії. Він очолював КПЧ з 1987 по 1989 рік і пішов у відставку в дні Оксамитової революції. Штроугал був прем’єром при президенті Густаве Гусаку після придушення Празької весни.

    Якешу зараз 97 років, Штроугалу – 95. Їх на час слідства не стали брати під варту.

    Джерело: Радіо Свобода

    кримінал Чехія СРСР кордон
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