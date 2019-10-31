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    Посольство України розкритикувало запрошення псевдокримської організації до Чехії

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    <p>Представниці невеликої кримськотатарської організації, лояльної Кремлю, з прем&rsquo;єром Чехії Андреєм Бабішем</p> - Посольство України розкритикувало запрошення псевдокримської організації до Чехії

    Представниці невеликої кримськотатарської організації, лояльної Кремлю, з прем’єром Чехії Андреєм Бабішем

    Посольство сподівається, що офіційні особи Чехії утримуватимуться від будь-яких контактів із представниками окупаційної влади та її маріонетковими організаціями

    Посольство України у Чеській Республіці висловило протест у зв’язку із запрошенням на офіційні заходи з нагоди державного свята Чехії представників організації «Кирим бірлігі», підконтрольної російській окупаційній владі в Криму.

    Про це йдеться в заяві українського посольства.

    «Посольство України висловлює рішучий протест у зв’язку із запрошенням на офіційні заходи, які відбувалися 28 жовтня на Празькому Граді з нагоди державного свята Чеської Республіки, представників псевдо-кримськотатарської організації «Кирим бірлігі», підконтрольної російській окупаційній владі в Автономній Республіці Крим», - зазначається у заяві.

    Українська сторона розглядає такі дії як «чергову провокацію, метою якої є легітимізація незаконних дій Росії, спрямованих на спробу анексії суверенної території України, а також намагання зашкодити розвитку українсько-чеських відносин».

    «Загравання з окупантами видаються особливо цинічними в той час, коли в окупованому Криму залишається забороненим справжній представницький орган кримських татар - Меджліс кримськотатарського народу, а сотні кримських татар зазнають з боку окупаційної влади переслідувань, репресій, арештів, катувань та фізичного знищення», - додали у диппредставництві.

    Посольство сподівається, що офіційні особи та органи Чеської Республіки, уряд якої разом з усім цивілізованим світом засудив окупацію Росією Автономної Республіки Крим, утримуватимуться в майбутньому від будь-яких контактів із представниками окупаційної влади та її маріонетковими організаціями.

    Як відомо, президент Чехії Мілош Земан запросив на урочисте прийняття у Празькому граді представників невеликої кримськотатарської організації, лояльної Кремлю, заявивши про визнання Криму частиною Росії.

    Крим кримські татари окупанти свята Чехія дипломатичний конфлікт протест посольство Україна
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