Прем'єр Чехії прийшов на річницю революції у краватці з російським триколором



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Російський і чеський триколори складаються з однакових кольорів, але відрізняються порядком їх розміщення

Бабіш одягнув краватку у кольорах прапору РФ, але пізніше змінив її

Прем'єрміністр Чехії Андрій Бабіш прийшов на заходи, присвячені річниці Оксамитової революції, в краватці у кольорах російського прапора.

На це звернули увагу чеські ЗМІ, зокрема Lidovky.

«Прем'єрміністр Андрій Бабіш під час недільних святкувань річниці протестів проти комуністичного тоталітаризму, одягнув краватку з російським триколором, але пізніше змінив її на чеську», - пише видання. У краватці з російським триколором глава уряду з'явився під час покладання квітів на Народному проспекті в Празі. Однак пізніше, виступаючи в Національному музеї, він вже був у краватці з чеським триколором.

Варто зауважити, що російський і чеський триколори складаються з однакових кольорів, але відрізняються порядком їх розміщення. У чеському триколорі - це біла, червона і синя горизонтальні смуги, а в російському - біла, синя і червона.

Як відомо, у Празі 17 листопада відбулася масова хода в пам'ять про студентської акції 17 листопада 1989 року, з якої почалися головні події Оксамитової революції. Події листопада-грудня 1989 року призвели до усунення від влади комуністичної партії та послідовної відмови від соціалістичного режиму в тодішній Чехословаччині. Попри початкові зіткнення демонстрантів з силами безпеки, революція здійснилася безкровно, що й стало основою для її назви – «оксамитова».

Напередодні 30-річчя революції чверть мільйона чехів провели у Празі антиурядовий мітинг. Мітингувальники вимагали відставки прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша і міністра юстиції Марії Бенешової.

До слова, наступного тижня в Україну приїде прем'єрміністр Чехії Бабіш.