У Черкасах майже 20 дітей потрапили до лікарні через розпилення газового балончика у школі



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У поліції зазначили, що на момент інциденту в школі перебували 257 дітей

В одній зі шкіл у Черкасах школяр розпилив газовий балончик, в результаті чого 19 дітей були доставлені до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ НП у Черкаській області.

«19 дітей доставлено до лікарні. Особа, яка розпилила газ, встановлена – це учень місцевої школи. Вирішується питання про відкриття кримінального впровадження», - прокоментували у поліції.

У відомстві додали, що на момент інциденту в школі перебували 257 дітей.

Нагадаємо, у Дрогобичі вибухнув газовий балон. У результаті тілесні ушкодження, зокрема опіки, отримали двоє чоловіків.