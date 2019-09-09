Справжнє Середньовіччя. Як виглядає життя в російському селі під Санкт-Петербургом

Кремль обдурив кримчан, Донбас, та що вже ... Кремль обдурив свій власний народ.

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Обычная жизнь в российской деревне под Питербургом. Обычная судьба, обычной девочки.

Вот сюда нас планируют затянуть Кремль. Показал этот ролик жителю Донбасса, он шокирован. А мне даже насмехаться не хочеться. Кремль обманул крымчан, Донбасс, да что уж... Кремль обманул свой собственный народ.

Это первое видео, когда мне стало жаль русских... Несмотря на то, что они убивают украинцев, грузин, чеченцев, сирийцев...

Впервые мне их жаль, из-за этой девочки, которая наверное даже не знает, что творит ее страна.

Это Средневековье.