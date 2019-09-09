  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Мирослав Гай

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Справжнє Середньовіччя. Як виглядає життя в російському селі під Санкт-Петербургом

    • Мирослав Гай

      Блогер

    • Розсилка
    Справжнє Середньовіччя. Як виглядає життя в російському селі під Санкт-Петербургом

    Кремль обдурив кримчан, Донбас, та що вже ... Кремль обдурив свій власний народ.

    Мовою оригіналу

    Обычная жизнь в российской деревне под Питербургом. Обычная судьба, обычной девочки.

    Вот сюда нас планируют затянуть Кремль. Показал этот ролик жителю Донбасса, он шокирован. А мне даже насмехаться не хочеться. Кремль обманул крымчан, Донбасс, да что уж... Кремль обманул свой собственный народ.

    Читайте також

    Это первое видео, когда мне стало жаль русских... Несмотря на то, что они убивают украинцев, грузин, чеченцев, сирийцев...

    Впервые мне их жаль, из-за этой девочки, которая наверное даже не знает, что творит ее страна.

    Это Средневековье.

    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія діти путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Ірина Фріз
    Ірина Фріз

    Міністр у справах ветеранів

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ