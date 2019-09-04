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    З даху ангару в Києві рятувальники зняли неповнолітню дівчину у стані шоку

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    На місце події направлено рятувальників 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини - З даху ангару в Києві рятувальники зняли неповнолітню дівчину у стані шоку
    На місце події направлено рятувальників 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини

    Дівчина бігала по даху та кричала

    У Києві до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вул. Острівна у Голосіївському районі на даху ангару знаходиться людина. Це сталося 2 вересня о 23:00.

    На місце події направлено рятувальників 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    По прибуттю до місця виклику бійці виявили, що на даху недіючого ангару перебуває дівчина, 2005 р.н., у стані шоку. Вона бігала по даху та кричала.

    Рятувальники вилізли на дах ангару та разом з дівчиною за допомогою рятувальних мотузок спустилися на землю.

    Потерпілу передано працівникам швидкої медичної служби та госпіталізовано в лікарню з попереднім діагнозом сильного шоку.

    До служби порятунку зателефонувала мама дівчини.

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