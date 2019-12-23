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    На Київщині багатодітна матір вбила власне немовля

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    На Київщині багатодітна матір вбила власне немовля

    Жінка винесла дитину до лісопосадки

    У місті Фастів Київської області багатодітна матір самостійно народила немовля і винесла його до лісопосадки. 

    Згідно з повідомленням, жінка 1988 року народження самостійно народила дитину в гуртожитку, де проживає, а після цього вирішила позбутися немовляти.

    Як зазначається, новонароджену живу дівчинку жінка загорнула в тканину та винесла до лісопосадки, де і залишила.

    Згодом тіло дитини виявили у цій же лісопосадці.

    Наразі розпочато досудове розслідування за підозрою у вбивстві матір’ю своєї новонародженої дитини.

    Нагадаємо, нещодавно у Польщі засудили українку, яка викинула немовля у смітник. Польський суд засудив громадянку України до 8 років позбавлення волі за спробу вбивства власної дитини, яку вона народила на роботі.

    Джерело: УНН

    Київщина розслідування жінка немовля
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