На Київщині багатодітна матір вбила власне немовля



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Жінка винесла дитину до лісопосадки

У місті Фастів Київської області багатодітна матір самостійно народила немовля і винесла його до лісопосадки.

Згідно з повідомленням, жінка 1988 року народження самостійно народила дитину в гуртожитку, де проживає, а після цього вирішила позбутися немовляти.

Як зазначається, новонароджену живу дівчинку жінка загорнула в тканину та винесла до лісопосадки, де і залишила.

Згодом тіло дитини виявили у цій же лісопосадці.

Наразі розпочато досудове розслідування за підозрою у вбивстві матір’ю своєї новонародженої дитини.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі засудили українку, яка викинула немовля у смітник. Польський суд засудив громадянку України до 8 років позбавлення волі за спробу вбивства власної дитини, яку вона народила на роботі.

Джерело: УНН