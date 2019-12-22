На Прикарпатті засудили двох грузинів, які грабували автомобілі на перехресті



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Суд призначив кожному покарання у вигляді позбавлення волі (5 років та 4 роки 6 місяців відповідно)

Двоє громадян Грузії нападали на автомобілі на одному з перехресть у Калуші та грабували їх, поки на світлофорі горіло червоне світло.

Калуська місцева прокуратура підтримала публічне обвинувачення у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 та ч. 3 ст. 186 («Грабіж») КК України щодо двох громадян Грузії, інформує пресслужба обласної прокуратури.

Досудове розслідування встановило, що, попередньо домовившись між собою, громадяни Грузії на перехресті вулиць Винниченка – Дзвонарська – Лесі Українки – Сівецька у м. Калуші грабували автомобілі. Скориставшись тим, що водії зупиняють свій транспорт на червоне світло світлофора та двері у цей час не зачинені, грабіжники умисно та відкрито викрадали майно потерпілих. Після того з місця злочину втікали.

В ході судового розгляду обвинувачені вину в інкримінованих їм злочинах не визнали, однак прокурор довів її у повному обсязі.

За результатами судового розгляду Калуський міськрайонний суд призначив кожному покарання у вигляді позбавлення волі (5 років та 4 роки 6 місяців відповідно).