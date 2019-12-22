Рішення про обшуки в офісі «Європейської солідарності» приймалися з порушенням закону, - адвокат



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Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба

Проведені ДБР обшуки в офісі «ЄС» на думку Ігоря Голованя – продовження агонії організованої групи Труби-Портнова

Адвокат Ігор Головань у своєму пості у соціальній мережі Facebook висловив свою думку стосовно обшуків в офісі політичної парті «Європейська солідарність», ініційованих Державним бюро розслідувань.

«Мало хто сумнівається, що позавчорашні обшуки, проведені ДБР в офісі «Європейської солідарності» – продовження агонії організованої групи Труби-Портнова. Ці акції являють собою практично повний набір правопорушень, що їх може скоїти слідчий або оперативник», - зазначає адвокат.

Головань звернув увагу на найбільш кричуще порушення закону.

«ДБР здійснювало обшуки на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва. Відповідно до частини 2 статті 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Загальновідомо, що адреса ДБР - вул. Симона Петлюри 15, Київ, 01032. Це прямо зазначено на сайті. Тому рішення про обшук згідно закону мав приймати слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва», - підкреслює керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Головань і партнери» Ігор Головань.

Раніше Главком повідомляв, що люди в масках влаштували обшук у спортклубі «5 елемент», який пов’язують з Порошенком.

Згодом у ДБР прокоментували обшуки в «5 елементі».

До слова, у «Європейській солідарності» вважають, що обшуки - це елементи шоу, яке влада намагається згодувати українцям замість реальних успіхів.