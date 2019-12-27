У Черкасах витратили 3 млн грн на прибирання міфічного снігу



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Підрядник запевняє, що за виконані роботи у листопаді компанія може відзвітувати до копійки Скріншот з відео

У Гідрометцентрі дивуються, тому що переглянувши архів погоди за листопад запевняють, що ожеледиці та снігу у Черкасах не фіксували

Незважаючи на відсутність рясних снігопадів у Черкасах на зимове прибирання доріг вже витратили майже 3 млн грн.

Про це йдеться в сюжеті ICTV.

«Цю суму міський департамент ЖКГ виплатив приватному підряднику за виконані робіт з 6 по 30 листопада. Але за даними обласного Гідрометцентру в ці дні не фіксувалася навіть ожеледиця, а перший сніг в місті випав тільки 2 грудня», - повідомляється в сюжеті.

В компанії підрядника запевняють, що за виконані роботи у листопаді компанія може відзвітувати до копійки: згідно з актом – 1,2 млн грн коштувала чистка прибордюрной території, ще 1,6 млн грн – на чотириденний полив шляхів звичайним соляним розчином.

«У Гідрометцентрі дивуються, тому що переглянувши архів погоди за листопад запевняють, що ожеледиці вони не фіксували. А от у профільному департаменті міськвиконкому запевняють, що з 27 листопада були морози та ожеледиця. З актом виконаних робіт підрядник подав зафіксовані трекерами маршрути поливних машини. Щоденна обробка шляхів місту коштувала від 350 до 500 тис. грн», - йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що договір з цим підрядником міста закінчується 31 грудня. На наступний рік мерія планує знову проводити тендер на утримання доріг. Його сума понад 60 млн грн.

«Швидше за все, його виграє саме ця компанія, адже альтернативи їй у Черкасах поки не знайшлося. У місцевих комунальників відповідної техніки немає», - резюмують у сюжеті.

До слова, корпорація «Київавтодор» попередила, що з п’ятниці у Києві очікуються снігопади.