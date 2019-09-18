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    Побитому заступнику Кличка лікарі наклали 14 швів на голову

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    <span>Слончак є заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень</span> - Побитому заступнику Кличка лікарі наклали 14 швів на голову
    Слончак є заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень

    Напад на Володимира Слончака стався вчора ввечері

    Заступнику голови Київської міськдержадміністрації Володимиру Слончаку, який постраждав внаслідок нападу невідомого, накладено 14 швів на голову.

    Про це 18 вересня у Facebook повідомила речниця чиновника Галина Шпак.

    «Пресслужба підтверджує факт нападу на Володимира Слончака вчора ввечері. Наразі стан заступника голови КМДА тяжкий, накладено 14 швів на голову», - написала Шпак.

    Раніше повідомлялося, що невідомі напали на заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака і побили його, постраждалий перебуває у реанімації.

    Напад на чиновника стався на вулиці Митрополита Липківського. Поліція вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження.

    Як відомо, Слончак є заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

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