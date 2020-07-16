У Черкасах зник заступник мера



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Заступник міського голови Черкас Юрій Ботнар Фото: Юрій Ботнар/Facebook

Заступник мера вчора ввечері пішов на зустріч і зник

Сьогодні вранці на робочому місці з’явився заступник мера Черкас Юрій Ботнар. За інформацією його рідних, учора близько 19.30, в районі міської ради, посадовець відійшов від свого авто на якусь зустріч. Від того часу його телефон вимкнутий, а сам чиновник не виходить на зв’язок і не відомо, де перебуває.

Відповідна заява вже зроблена до правоохоронних органів. Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Він просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Ботнара, повідомити мерію чи поліцію.

«Учора близько 19.30 Юрій Ботнар вийшов із приміщення міськвиконкому, і попросив свою колегу по обласній раді Оксану Ковбошу почекати його біля автівки півгодини, бо має коротку зустріч біля ТРЦ «Любава». Вона почекала його більше двох годин і забила на сполох. Зараз дружина і батько знаходяться в поліції, де пишуть офіційну заяву про зникнення. Камери спостереження показують, що Ботнар повернувся від «Любави» і пішов у бік приміщення Черкаської облдержадміністрації. Його телефон вимкнутий, а сам Юрій Андрійович не виходить на зв’язок і не відомо, де перебуває. Правоохоронці посилено працюють над збором інформації. Міська рада ретельно стежить за ходом розслідування і надає всю необхідну допомогу. Припущень поки що ніяких. Правоохоронці відпрацьовують всі можливі версії. Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування мого заступника, повідомити мене чи поліцію», – повідомив Бондаренко сайту dzvin.media.

Слід зауважити, що Ботнар також є головою Черкаської обласної організації ВО «Свобода».

До слова, під час карантину керівництво Черкас вирішило піти проти уряду і не запроваджувати обмеження. Заступник міського голови Юрій Ботнар запропонував дозволити відвідування парків, скверів та атракціонів на їхній території, а ще — об’єктів спортивної інфраструктури виключно для проведення тренувань.